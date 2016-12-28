TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda Ã¶nemli anlaÅŸma

TÃ¼rkiye ile Rusya, Halep kent merkezinin doÄŸusunda ilan edilen ateÅŸkes ve yerel nÃ¼fusun tahliyesinden sonra, ateÅŸkesin Ã¼lke genelinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in taraflara Ã¶nerecekleri bir plan Ã¼zerinde mutabÄ±k kaldÄ±

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n kaynaklarÄ±ndan aktardÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, planÄ±n, BeÅŸÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terörist gruplarÄ±n muhaliflerle çatÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tüm bölgelerde uygulanmasÄ± hedefleniyor.

Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateÅŸkesin çatÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ± yürürlüÄŸe girmesi için çaba gösterecek. Ancak terör örgütleri, ateÅŸkesin kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tutulacak.

AteÅŸkesin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüÄŸünde, Astana'da siyasi müzakerelere baÅŸlayacak.

Ä°ki ülke sürecin garantörlüÄŸünü yaparak, müzakere sürecine, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararÄ±nda öngörülen siyasi geçiÅŸ süreci çerçevesinde katkÄ± sunmayÄ± amaçlÄ±yor.