SuikastÃ§Ä± polisin FETÃ– ile baÄŸlantÄ±sÄ±yla ilgili Ã¶nemli ipucuna ulaÅŸÄ±ldÄ±

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren polis memuru Mert MevlÃ¼t AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n FETÃ– baÄŸlantÄ±larÄ±yla ilgili Ã§ok Ã¶nemli bilgiler elde edildi.

Katil AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n FETÖ'nün sanal ini Bylock'u aktif kullanan kÄ±rmÄ±zÄ± listedeki 10 örgüt üyesiyle irtibatlÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Karar'Ä±n güvenilir kaynaklardan edindiÄŸi bilgilere göre bu listedeki iki isim FETÖ ÅŸirketlerinde çalÄ±ÅŸÄ±yor. Katille en sÄ±k baÄŸlantÄ± kuran isimlerden biri örgütün medyasÄ±nÄ±n amiral gemisi olarak bilinen Zaman Gazetesi'nde idari personel. DiÄŸeri ise Sürat Åžirketi'nde çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bylock listesindeki bu kiÅŸilerin isimleri ise gizli tutuluyor. Ä°simler üzerinden yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmayla katilin örgüt baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n ve suikast sürecinin ortaya çÄ±karÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

EN ÖNEMLÄ° Ä°PUÇLARI

SoruÅŸturmada ÅŸu ana kadar elde edilen bir çok baÄŸlantÄ±sÄ± saldÄ±rganÄ±n FETÖ üyesi olduÄŸunu gösteriyordu. Ancak FETÖ'nün ÅŸirketlerinde çalÄ±ÅŸan ve Bylcok kullanÄ±cÄ±sÄ± olarak örgüt üyesi olduÄŸu kesinlik kazanan bu iki ismin listede çÄ±kmasÄ± soruÅŸturmanÄ±n en önemli ipuçlarÄ± olarak deÄŸerlendiriliyor. Karar'Ä±n manÅŸetinden duyurduÄŸu saldÄ±rganÄ±n yine FETÖ kriptosu olduÄŸu belirlenen ve Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±nan H.T. ile yakÄ±n iliÅŸkide olduÄŸu ortaya çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AltÄ±ntaÅŸ'Ä± El Kaide gibi radikal örgütlerle irtibatlÄ±ymÄ±ÅŸ gibi yönlendiren kiÅŸinin H.T. olduÄŸu belirtildi. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n mali incelemesi sÄ±rasÄ±nda H.T. ile baÄŸlantÄ±larÄ± ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±. H.T'nin FETÖ'nün himmet aÄŸÄ±ndaki isimlerden olduÄŸu deÄŸerlendiriliyor.Katilin kripto FETÖ'cü olmasÄ± nedeniyle baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n dikkatli bir ÅŸekilde gizlendiÄŸi belirtiliyor. FETÖ ile görünür bir baÄŸ kurmayan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n bu nedenle Bylock'ta da kaydÄ± yok. Kripto FETÖ'cülerin Bylock ve Eagle gibi mesajlaÅŸma programlarÄ±na dahi sokulmadÄ±ÄŸÄ± tespiti yapÄ±lÄ±yor. Görünmüz hale getirilen uyuyan hücrelerin, örgütten gelecek bir sonraki hamlede hedef saptÄ±rmak için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Uyuyan hücrelerin örgütle doÄŸrudan iliÅŸki kurmasÄ±na izin verilmiyor. Örgütle ilgili ele geçirilen belgelerde kripto olacak FETÖ'cülerin sosyal medya üyeliklerini kapatmalarÄ±, hizmet kurumlarÄ±na SMS dahi göndermemeleri, irtibat kurmamalarÄ±, hizmet kurumlarÄ±ndan kredi kartÄ±yla alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmamalarÄ±, hizmete ait gazeteleri okumamalarÄ± gibi talimatlar verildiÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

KARLOV'UN FOTOÄžRAFINA YAYIN YASAÄžI GETÄ°RÄ°LDÄ°

Ankara BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Andrey Karlov suikastÄ±yla ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ± talebinde bulundu. Ankara 7. Sulh Ceza hakimliÄŸinin kararÄ±yla soruÅŸturmanÄ±n gizliliÄŸini bozabilecek ve zarar verebilecek bilgilerin haber olarak yayÄ±nlanmasÄ± yasaklandÄ±. SavcÄ±lÄ±k kaynaklarÄ± bu kararÄ±n suikast görüntüleri ve yapÄ±lan haberlerde soruÅŸturmanÄ±n seyrini etkileyebilecek bilgilerin paylaÅŸÄ±lmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Maktulun yerdeki fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yayÄ±n yasaÄŸÄ± kapsamÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan kaynaklar, "Israrla Büyükelçinin cansÄ±z bedeninin fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nlayacaksÄ±n. Maktulün eÅŸinin, annesinin, çocuÄŸunun hislerini hiçe sayacaksÄ±n. Habercilerin bundan nasÄ±l bir faydasÄ± var anlamak imkansÄ±z" dediler.