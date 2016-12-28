Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 28/12/2016 13:13

Usta oyuncu Åžener Åžen aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ barÄ±ÅŸa adadÄ±


CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lleri bugÃ¼n BeÅŸtepe'de dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sahiplerini buluyor. Sinema Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanan usta oyuncu Åžener Åžen, aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ "barÄ±ÅŸ"a adadÄ±.

Usta oyuncu Åžener Åžen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Hikayeler hayatÄ± nasÄ±l yaÅŸayabiliriz konusunda bize yol göstericilerdir. Ben canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m karakterlerin iyiye ve doÄŸruya hizmet etmesi için özenle seçtim. Bir aktör için intihar sayÄ±labilecek uzun yÄ±llar istediÄŸim hikayeyi bekledim. Ä°yiyi, doÄŸruyu ve güzeli arayan toplumlarÄ±n her zaman barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸayacaÄŸÄ±na inandÄ±m. Bu ödülü toplumsal barÄ±ÅŸÄ±mÄ±za bir katkÄ±sÄ± olmasÄ± umudu ile kabul ediyorum" dedi.

ERDOÄžAN Ä°LE YAN YANA OTURDU

Åžener Åžen ödül töreninde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile yan yana otururken, Åžener Åžen'in filmlerinden alÄ±nan kesitlerle hazÄ±rlanan biyografi de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'n sÄ±k sÄ±k gülümsediÄŸi görüldü.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kazananlarÄ±:

- Åžener Åžen - Sinema

- Mustafa Kutlu - Edebiyat

- Erol Parlak - Müzik

- Kemal HaÅŸim Karpat - Sosyal Bilimler ve Tarih

- Feridun Özgören - Geleneksel Sanatlar

- Süheyl Ünver - Kültür ve Sanat Vefa Ödülü

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