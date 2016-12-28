CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KÃ¼ltÃ¼r Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lleri'nin sahiplerini aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe'de dÃ¼zenlenen tÃ¶ren ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r Sanat Ã–dÃ¼lleri'nin sahiplerini aÃ§Ä±kladÄ±.

"2016 yÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü tevdi edeceÄŸimizi kültür sanat bilim insanlarÄ±mÄ±zÄ± ve onlarÄ±n temsilcilerini tebrik ediyorum. Türkiye'nin kültür sanat hayatÄ±na katkÄ± saÄŸlayan herkes bu ülkeye çok büyük hizmet vermektedir." diyerek ödül alan isimleri saydÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kazananlarÄ±:

Åžener Åžen - Sinema

Mustafa Kutlu - Edebiyat

Erol Parlak - Müzik

Kemal HaÅŸim Karpat - Sosyal Bilimler ve Tarih

Feridun Özgören - Geleneksel Sanatlar

Süheyl Ünver - Kültür ve Sanat Vefa Ödülü

Büyük usta Åžener Åžen, BeÅŸtepe'de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kültür Sanat Ödülleri törenine katÄ±ldÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸöyle:"2016 yÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü tevdi edeceÄŸimizi kültür sanat bilim insanlarÄ±mÄ±zÄ± ve onlarÄ±n temsilcilerini tebrik ediyorum. Türkiye'nin kültür sanat hayatÄ±na katkÄ± saÄŸlayan herkes bu ülkeye çok büyük hizmet vermektedir. TeÅŸekkürü ziyadesiyle hak eden kültür, sanat, bilim insanlarÄ±mÄ±za devletimizin ve milletimizin ÅŸükranlarÄ±nÄ± ifade etmeyi amaçlÄ±yoruz. Hiç ÅŸüphesiz onlarÄ±n gerçek yeri milletimizin kalbi, gönlü, hafÄ±zasÄ±dÄ±r. VerdiÄŸimiz ödül sadece bu ahde vefanÄ±n tescilidir. Kültür ve sanat adamlarÄ±mÄ±zÄ±n ülkemize katkÄ±larÄ± güvenlikten ekonomiye, saÄŸlÄ±ktan spora kadar diÄŸer hizmetlerden daha az, daha aÅŸaÄŸÄ± görülemez. Kültür sanatta geliÅŸemeyen bir ülkenin gerçek anlamda baÄŸÄ±msÄ±z olabilmesi en azÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürebilmek mümkün deÄŸildir. Maalesef ülke olarak bu gerçeÄŸi yeteri kadar kabul edemediÄŸimizi söylemeliyiz. Sadece yeni deÄŸerler yetiÅŸtirme noktasÄ±nda deÄŸil, küresel düzeyde anlatma ve büyük kitlelerin onlarÄ± tanÄ±malarÄ± konusunda da kat etmemiz gereken çok mesafe var.

ÖDÜL ALAN Ä°SÄ°MLERÄ° TEK TEK SAYDI

Bu yÄ±lki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kültür Sanat Ödülleri, edebiyat alanÄ±nda Mustafa Kutlu'ya, tarih alanÄ±nda sayÄ±n Prof. Dr. Kemal Karpat, müzik alanÄ±nda Prof. Dr. Erol Parlak; az önce de ifadeleriyle bize yük yükledi, YÖK de çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapsÄ±n, müzik üniversitesi kurma alanÄ±nda adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± atalÄ±m, sinema alanÄ±nda Åžener Åžen'e verilmiÅŸtir. Vefa Ödülü için de merhum Ordinaryüs Prof. Süheyl Ünver'e verilmiÅŸtir. Emsalsiz eserlerini belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde toplumla buluÅŸturmak bize ayrÄ±ca güç katmÄ±ÅŸtÄ±r.

"YAÅžADIÄžIMIZ TRAVMALAR NEDENÄ°YLE BU HUSUSLARA ZAMAN AYIRAMADIK"

BilindiÄŸi gibi kültür dediÄŸiniz, sanat dediÄŸiniz hususlar bir anda üretilip bir anda yok edilen kÄ±ymetler deÄŸildir. Hepsinin arkasÄ±nda çok eski, güçlü bir birikim vardÄ±r. Åžu gerçeÄŸi de biliyoruz, sizin saÄŸlam bir ekonomik, askeri, siyasi gücünüz yoksa kültürünüzü, sanatÄ±nÄ±zÄ± yaÅŸatmakta, geliÅŸtirmekte zorluk çekersiniz. Hatta tam tersi yönde bir akÄ±bete de düccal olursunuz. Türkiye olarak, Türk milleti olarak böyle bir felaketi kÄ±smen yaÅŸadÄ±k, yaÅŸÄ±yoruz. Arka arkaya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z travmalar bizi beka sorununa öylesine odakladÄ± ki diÄŸer hususlara zaman ayÄ±ramadÄ±k. Pek çok alan gibi kültür sanat konusunda da yanlÄ±ÅŸ bir strateji tercih ettik.

"KÜLTÜR SANATTA HEP KOPYA ÇEKTÄ°K"

Kendimizi bir cam fanusun içine hapsedemeyiz. Tarihin bi noktasÄ±nda dondurup bÄ±rakamayÄ±z. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸim mutlaka olacaktÄ±r. DiÄŸer alanlarla birlikte kültür sanatta da sadece kopya çektik, taklit ettik. OnlarÄ± da kötü bir ÅŸekilde yaptÄ±k. Kendimize ait olanlarÄ± geliÅŸtirmek ÅŸöyle dursun, mevcuda dahi sahip çÄ±kamadÄ±k. Bu sürecin sonunda ise ne özü, ne ÅŸekli itibariyle dünyaya söyleyecek sözü olmayan bir ülke, toplum haline dönüÅŸme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Bu demek deÄŸildir ki hiçbir ÅŸey yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Elbette çok takdire ÅŸayan kültür sanat eserleri ortaya konmuÅŸ, ancak bunlar sÄ±nÄ±rlÄ± bir alanda kalmÄ±ÅŸ, kendi toplumumuza dahi ulaÅŸmakta zorlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

"KENDÄ° MÄ°MARÄ°NÄ°ZE SAHÄ°P ÇIKMAZSANIZ MODERN GÖRÜNÜMLÜ CAM YIÄžINLARINA MAHKUM OLURSUNUZ"

HayatÄ±n dinamizmi hiçbir alanÄ± boÅŸ bÄ±rakmÄ±yor, siz kendi mimarinize sahip çÄ±kmazsanÄ±z, bu yönde bir vizyon ortaya koymazsanÄ±z kendinizi gecekondulara, çirkin betonarme binalara, son zamanlardaki gibi modern görünümlü çelik ve cam yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±na mahkum olursunuz. Bunu yapanlar sadece "para, par, para" diyorlar.

"Ä°KÄ° ALANDA ARZU ETTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z SEVÄ°YEYE ULAÅžAMADIK"

Siz kendi edebiyatÄ±nÄ±zÄ±, kendi sinemanÄ±zÄ± üretecek zemini inÅŸa edemezseniz bireysel gayretlerle sÄ±nÄ±rlÄ± dar bir alana sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalÄ±rsÄ±nÄ±z. Bu acÄ± gerçekler baÅŸÄ±mÄ±zÄ± çevirdiÄŸimiz her yerde karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. Åžu gerçeÄŸi sizlerin huzurunda bir kez daha tekrarlamak istiyorum; Türkiye'nin geçtiÄŸimiz 14 yÄ±lÄ± alt yapÄ±daki tarihi baÅŸarÄ± hikayeleriyle doludur, hayata geçirilen projeler, elde edilen neticeler gurur vericidir. Sadece iki alanda arzu ettiÄŸimiz seviyeye ulaÅŸamamÄ±ÅŸ olmaktan dolayÄ± üzgünüm, biri eÄŸitim, diÄŸeri kültür sanat. Önümüzdeki dönem bu iki alanÄ± önceliklerimizin en üstüne çÄ±karmak zorundayÄ±z.

ÖDÜL ALANLARA ÖVGÜLER YAÄžDIRDI

DeÄŸerli misafirler, bugün burada ödül vereceÄŸimiz kültür, sanat, ilim insanlarÄ±mÄ±zÄ±n her biri toplumda öneme sahiptir. Gerçekten çok önemli baÅŸarÄ±lara imza atmÄ±ÅŸ bu deÄŸerlerimiz, geleceÄŸimiz için kutup yÄ±ldÄ±zÄ±dÄ±r, rehberdir.Mustafa Kutlu hocamÄ±z hikayelerinde kimi zaman "Ä°yiler ölmez" diyerek, kimi zaman "Beyhude ömrüm" diyerek Anadolu insanÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Tutunamayanlara, tutunma durumunda olmayanlara iyisiyle kötüsüyle her insan Mustafa Kutlu hocamÄ±zÄ±n hikayelerinde kendine yer bulur. Mustafa Kutlu hocamÄ±z iyi ki varmÄ±ÅŸ, iyi ki yazmÄ±ÅŸ diyoruz.Kemal Karpat hocamÄ±z ülkemizin siyasi tarihini en iyi anlatan hocalarÄ±mÄ±zdandÄ±r. Tarihi kendi ideolojilerine göre inÅŸa etmeye çalÄ±ÅŸanlarÄ±n aksine, Karpat hocamÄ±z yaÅŸananlarÄ± titizlikle yazmÄ±ÅŸtÄ±r.Prof. Dr. Erol Parlak hocamÄ±z ömrünü türkülere adamÄ±ÅŸtÄ±r, 6 yaÅŸÄ±nda baÅŸlayan ve bu ÅŸekilde geliÅŸen bir ömür. Hem alaylÄ± hem okullu olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu alanda türkünün profesörü olmuÅŸtur. DerlediÄŸi türküler, keÅŸfettiÄŸi teknikler kültür hayatÄ±mÄ±zÄ± zenginleÅŸtirmiÅŸtir. "NeÅŸet BabamÄ±zÄ± kaybetmedik, tarihe kaydettik" sözüyle vefakarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermiÅŸtir.

"ÅžENER ÅžEN'Ä° ANLATMAYA GEREK VAR MI?"

Åžener Åžen'i anlatmaya gerek var mÄ± bilmiyorum, zaten eserleriyle konuÅŸtu, konuÅŸuyor, inÅŸallah konuÅŸacak. Türk sinemasÄ± dendiÄŸinde onun olmadÄ±ÄŸÄ± bir sahnenin aklÄ±mÄ±za gelmesi mümkün deÄŸildir. Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'ndaki Badi Ekrem'den EÅŸkÄ±ya'daki Baran'a, ZüÄŸürt AÄŸa'dan KabadayÄ±'ya geçmek kolay olmamÄ±ÅŸtÄ±r Tiyatro serüveni var ki, takdir edilesi bir durumun da üstündedir."