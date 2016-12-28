Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk olma ÅŸartÄ± kalktÄ±

TBMM Anayasa Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde 7. madde kabul edildi. Buna gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± olmak iÃ§in artÄ±k doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk olmak gerekmiyor.

AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa Åžentop baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan komisyonda 7. madde de kabul edildi. AK Parti'nin teklifinde yer alan 7'inci maddede ÅŸu ifadeler yer alÄ±yor:Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konuda Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± ve genel görüÅŸme yapabilir; milletvekilleri yazÄ±lÄ± soru sorabilir.Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapÄ±lan incelemeden ibarettir.Genel görüÅŸme, toplumu ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüÅŸülmesidir.Genel görüÅŸme ve Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±na yürütme adÄ±na herhangi bir temsilci katÄ±lama.YazÄ±lÄ± soru; yazÄ±lÄ± olarak gen geç on beÅŸ gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin,CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlara yazÄ±lÄ± olarak soru sormalarÄ±ndan ibarettir.Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, genel görüÅŸme ve yazÄ±lÄ± soru önergelerinin verilme ÅŸekli, içeriÄŸi ve kapsamÄ± ile araÅŸtÄ±rma usulleri Meclis Ä°çtüzüÄŸü ile düzenlenir."AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için doÄŸuÅŸtan Türk olma ÅŸartÄ± kalkacak" dedi.