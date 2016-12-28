Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 28/12/2016 17:00

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk olma ÅŸartÄ± kalktÄ±


TBMM Anayasa Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde 7. madde kabul edildi. Buna gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± olmak iÃ§in artÄ±k doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk olmak gerekmiyor.

AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa Åžentop baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan komisyonda 7. madde de kabul edildi. AK Parti'nin teklifinde yer alan 7'inci maddede ÅŸu ifadeler yer alÄ±yor:Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konuda Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± ve genel görüÅŸme yapabilir; milletvekilleri yazÄ±lÄ± soru sorabilir.Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapÄ±lan incelemeden ibarettir.Genel görüÅŸme, toplumu ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüÅŸülmesidir.Genel görüÅŸme ve Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±na yürütme adÄ±na herhangi bir temsilci katÄ±lama.YazÄ±lÄ± soru; yazÄ±lÄ± olarak gen geç on beÅŸ gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin,CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlara yazÄ±lÄ± olarak soru sormalarÄ±ndan ibarettir.Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, genel görüÅŸme ve yazÄ±lÄ± soru önergelerinin verilme ÅŸekli, içeriÄŸi ve kapsamÄ± ile araÅŸtÄ±rma usulleri Meclis Ä°çtüzüÄŸü ile düzenlenir."AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için doÄŸuÅŸtan Türk olma ÅŸartÄ± kalkacak" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Usta oyuncu Åžener Åžen aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ barÄ±ÅŸa adadÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lleri bugÃ¼n BeÅŸtepe'de dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sahiplerini buluyor. Sinema Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanan usta oyuncu Åžener Åžen, aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ "barÄ±ÅŸ"a adadÄ±.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KÃ¼ltÃ¼r Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lleri'nin sahiplerini aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe'de dÃ¼zenlenen tÃ¶ren ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r Sanat Ã–dÃ¼lleri'nin sahiplerini aÃ§Ä±kladÄ±.


SuikastÃ§Ä± polisin FETÃ– ile baÄŸlantÄ±sÄ±yla ilgili Ã¶nemli ipucuna ulaÅŸÄ±ldÄ±

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren polis memuru Mert MevlÃ¼t AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n FETÃ– baÄŸlantÄ±larÄ±yla ilgili Ã§ok Ã¶nemli bilgiler elde edildi.