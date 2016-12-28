Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 28/12/2016 22:00

Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili yeni bir iddia

dÃ¼ÅŸen rus uÃ§aÄŸÄ±

Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Karadeniz'e dÃ¼ÅŸmesi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait uçaÄŸÄ±n, teknik arÄ±za ve pilotaj hatasÄ±nÄ±n birleÅŸmesi sonucu Karadeniz'e düÅŸmüÅŸ olabileceÄŸi öne sürüldü.Rus Ä°nterfax haber ajansÄ±na konuÅŸan soruÅŸturma ekibinden bir yetkili, kara kutudan elde edilen ilk verilerin, Tu-154'ün kalkÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda sistem arÄ±zasÄ± nedeniyle kanatlarda uçuÅŸ için yeterli kaldÄ±rma kuvveti oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini belirtti.

AdÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen yetkili, "AynÄ± zamanda uçuÅŸ ekibinin kritik durumda hatalÄ± karar verdiÄŸini düÅŸünmek için nedenler de var. Kaza teknik arÄ±za ve insan faktörünün birleÅŸmesiyle meydana gelmiÅŸ olabilir." diye konuÅŸtu.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± da uçaÄŸÄ±n kara kutularÄ±nÄ±n detaylÄ± ÅŸekilde incelendiÄŸini ve resmi açÄ±klamanÄ±n gelecek günlerde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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