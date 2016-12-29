40 gÃ¼n boyunca yalÄ±n ayak yÃ¼rÃ¼dÃ¼ler doÄŸum ve Ã¶lÃ¼mle yolu aÅŸtÄ±lar

Irak'Ä±n Musul kentinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'ten temizlenmesi adÄ±na baÅŸlatÄ±lan operasyonun ardÄ±ndan Telaferâ€™de kalan TÃ¼rkmenler Hatay'a geliyor

AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±ndan itibaren çok küçük gruplar halinde Telafer’den kaçanlar Hatay’a kadar gelirken, son bir haftada daha büyük gruplar halinde Hatay’Ä±n KÄ±rÄ±khan Ä°lçesi sÄ±nÄ±rÄ±ndan Türkmen giriÅŸlerinde artÄ±ÅŸ oldu. Bunun üzerine Hatay YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi (HAYAD) çeÅŸitli yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na çaÄŸrÄ± yapÄ±p sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar için kurulan çadÄ±rÄ± geniÅŸletti. Bir haftada 800 dolayÄ±nda 7’den 70’e Türkmenlerin geldiÄŸi KÄ±rÄ±khan’a bu sabaha karÅŸÄ± da 40 kiÅŸilik bir grup geldi. Bu grubun içinde 10 günlük bir bebek olduÄŸu görüldü. Dün de göç yolunda doÄŸan bir bebekle birlikte Yeryüzü DoktorlarÄ± örgütü hekimlerinin kontrolüne verildi.

ELBÄ°SELERÄ° ÇAMUR DERYASI, AYAKKABILARI YIRTIK

DHA muhabirlerinin görüÅŸtüÄŸü Telafer Türkmenleri, güvenlikleri nedeniyle isimlerini açÄ±klamayÄ±p, bir bölümü yüzlerini de gizleyerek Türkiye’deki akrabalarÄ±na ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± söyledi. Telafer’den kaçanlarÄ±n 10 bine yakÄ±n olduÄŸunu, en az 5 bin kiÅŸinin daha Suriye topraklarÄ±nda bulunduÄŸunu ve Türkiye’ye gelmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, yanlarÄ±na aldÄ±klarÄ± yiyeceklerin bittiÄŸini, ot ve baÅŸka ne bulurlarsa yiyerek hayatta kalmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, büyük dereleri geçerek 40 gün yaya yürüdüklerini belirtti. Azez’e ulaÅŸtÄ±klarÄ±nda kÄ±sa bir mola verdiklerini ve 2 gün daha yürüyerek Hatay’a geldiklerini anlatan Türkmenlerin bellerine kadar çamur içinde olduÄŸu, ayakkabÄ±larÄ±nÄ±n yÄ±rtÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü.

’ONLAR DA TÜRKMEN’

ÇadÄ±rda ilk olarak elbiseleri deÄŸiÅŸtirilip banyo yaptÄ±rÄ±lan ve sÄ±cak yemek verilen Türkmenler ÅŸu ortak cümlelerle yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±:

"DAEÅž’den sonra Ä°ran’Ä±n desteklediÄŸi milisler bizi göçe zorladÄ±. HaÅŸdi Åžabilerden kaçtÄ±k. En zorumuza giden de bu. Onlar da Türkmen'di. Her tehlikeyi göze alÄ±p yola çÄ±ktÄ±k. Önce nereye gideceÄŸimizi bilemiyorduk. YardÄ±m edenler oldu. Bir buçuk aydÄ±r yollardayÄ±z. Türkiye’ye, kardeÅŸlerimizin yanÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için artÄ±k kendimizi güvende hissediyoruz. Ama arkada daha binlerce kiÅŸi var.

’DONANLARI YOLDA BIRAKTIK’

Yolda donan yaÅŸlÄ±lar oldu. OnlarÄ± barÄ±nabilecekleri bazÄ± yerlerde bÄ±raktÄ±k. 3 kiÅŸi ölmüÅŸ. Hamilelerimiz var. Yolda doÄŸum yapÄ±yorlar. Bizim sesimizi dünya duysun. Bizi kim kurtaracak?"

HAYAD BaÅŸkanÄ± Rahmi VardÄ±, 6 yÄ±ldÄ±r zaman zaman Türkmenlerin bu bölgeye göç ettiÄŸini, ancak son kafilelerin kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda ve çok uzun bir yolu yaya yürüyerek geldiklerini söyledi. Uzun zamandÄ±r Ä°stanbul Tuzla Belediyesi’nden yakÄ±n ilgi ve yardÄ±m gördüklerini belirten VardÄ±, Telafer’den Hatay’a farklÄ± güzergahlardan 40-50 günde yaya ulaÅŸÄ±labildiÄŸini belirterek, uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n bu geliÅŸmelere seyirci kalmamasÄ±nÄ± istedi.

KÄ°LÄ°S’E GÖNDERÄ°LDÄ°LER

Hatay’Ä±n KÄ±rÄ±khan Ä°lçesine gelen 300 Telafer Türkmeni, Hatay YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi (HAYAD) tarafÄ±ndan yapÄ±lan kÄ±yafet ve gÄ±da yardÄ±mÄ± sonrasÄ± Hatay ve Kilis valiliklerinin koordinesiyle otobüslerle Kilis’e gönderildi.

Kilis’teki Türkiye Diyanet VakfÄ± KampÄ±’na gönderilen Türkmenlerden biri, "Biz günlerdir yaÄŸmur ve bataklÄ±k içinde zulümden kaçarak Türkiye’ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±k. Orada bir vatanÄ±mÄ±z kalmadÄ±, bizi geri göndermesinler" dedi.