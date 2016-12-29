TSK El Bab'Ä± DAEÅž'ten temizleyince ABD'den YPG'ye destek geldi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin takviye gÃ¼Ã§lerle El Bab'ta saÄŸladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ± Ã¼zerine ABD'den atak geldi. Herkesin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lan sevkiyatÄ± ABD'liler yine inkar etmeyi tercih etti.

Türkiye'nin FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±'ndaki kararlÄ± tutumu hem Suriye PKK'sÄ±nÄ± hem de terör örgütünün baÅŸ destekçisi ABD'yi panikletti. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) stratejik El Bab ilçesinde DEAÅž'a yönelik sürdürdüÄŸü baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan ABD, terör örgütü PKK/PYD'ye mühimmat sevkiyatÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±. MehmetçiÄŸin El Bab'Ä± temizlemesini önlemek isteyen Pentagon destekli PKK/PYD, Türkiye'nin 'güvenlik kapÄ±sÄ±'na batÄ±dan saldÄ±rmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Ankara'nÄ±n "El Bab sonrasÄ± hedef Münbiç, Tel Abyad ve Afrin" mesajÄ±yla intikale hÄ±z veren PYD, Bab batÄ±sÄ±ndaki Afrin-Tel RÄ±fat hattÄ±nda savaÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± için yÄ±ÄŸÄ±nak yapÄ±yor. AynÄ± anda ABD, FÄ±rat Nehri'nin doÄŸusunda da yardÄ±mlara hÄ±z verdi. Yüklü miktarda cephane taÅŸÄ±yan kargo uçaklarÄ± ve TIR'lar, Suriye PKK'sÄ±nÄ±n imdadÄ±na koÅŸuyor.

AFRÄ°N'E DESTEK KOALÄ°SYONU

Kuzey Suriye'deki 'terör koridoru projesi'ni çöpe gönderecek Bab operasyonunun baÅŸarÄ±lÄ± gittiÄŸini gören PKK, Afrin-Tel RÄ±fat hattÄ±na 13 tank, 8 binden fazla terörist, 17-23 milimetrelik uçaksavar ve bol miktarda cephane sevk etti. Terör örgütünün sözde Afrin kantonuna destek, baÅŸta ABD olmak üzere Almanya, Hollanda, Esed rejimi ve Ä°ran'dan gidiyor. AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda Suriye'nin en büyük hava üssü Humus-Tifor bölgesinden DEAÅž'a büyük çapta silah, cephane teslim eden Åžam rejimi, Suriye'nin kuzeyinde ise PYD'ye 'Bab'ta savaÅŸmak üzere' cephane ve silah sevk ediyor. Tifor'da DEAÅž'a 32 tank veren Esed ordusu, Afrin'deki PYD terör örgütüne ise 13 tank gönderdi.

BATIDA SAYI 10 BÄ°NE YAKLAÅžTI

Örgüt, Halep'te kontrolü altÄ±nda tuttuÄŸu Åžeyh Maksut Mahallesi'ndeki militanlarÄ±nÄ± da büyük oranda Tel RÄ±fat'a sevk etti. Åžeyh Maksut dÄ±ÅŸÄ±nda BostanpaÅŸa, Höllük ve Åžeyh Faris bölgelerinden son bir haftada Bab batÄ±sÄ±na getirilen terörist sayÄ±sÄ±nÄ±n 1500'ü bulduÄŸu belirtiliyor. Bunun yanÄ±nda Afrin merkez ve çevre köylerde 16-45 yaÅŸ arasÄ± kiÅŸileri zorla askere alan örgüt, burada 8 bin kiÅŸilik bir güç oluÅŸturdu. Alman ve ABD'li askeri uzmanlar Afrin-Kefer Cenne bölgesinde kurulan kamplarda teröristlere silah ve askeri eÄŸitim veriyor. Edinilen bilgiye göre terör grubunun 4'te 1'ini kadÄ±n militanlar oluÅŸturuyor.

TAKTÄ°K HAMLE

PKK/PYD'nin birçok ülkeye ek olarak Suriye rejimince de desteklendiÄŸi itirafÄ±, rejim ordusunda görevli general Heysem Hasun'dan gelmiÅŸti. Hasun, PYD'yi Türkiye'den gelecek saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± savaÅŸÄ±n en baÅŸÄ±ndan buyana desteklediklerini ancak örgütün artÄ±k misyonunu tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Öte yandan Yeni Åžafak'a konuÅŸan Suriyeli muhalif gruplardan CeyÅŸ'ul Mücahidin ve Safvel Ä°slam Tümeni komutanlarÄ± Albay Ebû Bekir ve Ebu Hattab ise rejimin son günlerde Halep Åžeyh Maksud bölgesindeki PYD'lileri Afrin üzerinden Bab'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Tel RÄ±fat, Minnag, Deir Cimeyl hattÄ±na sevkettigini söyledi. Esed'in askeri danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Ali Maksud'un, "PYD Åžeyh Maksud'u terk edecek" açÄ±klamasÄ±nÄ± 'taktik hamle' olarak deÄŸerlendiren muhalifler, "PYD-Esed iÅŸbirliÄŸi sahada devam ediyor; rejimin PYD aleyhine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar inandÄ±rÄ±cÄ± deÄŸil" diye konuÅŸtu.

HENDEK KAZIYORLAR

Bab'a yürüyüp MehmetçiÄŸi arkadan vurmayÄ± planlayan PYD'li teröristler, bir yandan da muhtemel TSK-ÖSO operasyonuna karÅŸÄ± sÄ±nÄ±r hattÄ± boyunca hendekler de kazÄ±yor. BatÄ±da Münbiç, doÄŸuda ise Tel RÄ±fat önlerinde 4 metre derinliÄŸinde kazÄ±lan çukurlarla örgüt, tank geçiÅŸlerini engelleyebileceÄŸini iddia ediyor.KazÄ±lan çukurlar ayrÄ±ca 2 metrelik toprak yÄ±ÄŸÄ±nÄ±yla da destekleniyor. 2015 yÄ±lÄ± ortasÄ±nda ABD destekli terör koridoru projesi kapsamÄ±nda 1300'den fazla yerleÅŸim birimini ele geçirenSuriye PKK'sÄ±, hattÄ±n tamamlanmasÄ± için Münbiç'i iÅŸgal ederek doÄŸu yönünde ilerleyiÅŸini sürdürdü. Afrin-Münbiç baÄŸlantÄ±sÄ± için her iki yönde ilerleyen PYD'nin hattÄ± birleÅŸtirme mesafesi 17 kilometreye kadar indi. DoÄŸuda Feyfin batÄ±da ise Åžeyh NasÄ±r köylerini ele geçiren ABD destekli teröristlerin ilerleyiÅŸi TSK'nÄ±n FÄ±rat KalkanÄ± müdahelesiyle durdu. ABD ÅŸimdi DEAÅž'a karÅŸÄ± Rakka operasyonu bahanesiyle PYD'li teröristlere havadan ve karadan silah takviyesi yapÄ±yor.