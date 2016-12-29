CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ABD sadece mÃ¼himmat gÃ¶nderiyormuÅŸ biz bunu yutmayÄ±z dedi

TÃœBÄ°TAK Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD'nin Ã§Ä±kan haberleri yalanlamasÄ±nÄ±n Ã¼zerine Silah deÄŸil mÃ¼himmat gÃ¶nderiyoruz diyorlar. Biz bunu yutmayÄ±z." dedi.

Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±:"Türkiye'nin bir çok sorunla mücadele ettiÄŸi bir dönemde ödül törenleri düzenliyor olmamÄ±zÄ± ben memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Her biri kendi alanÄ±nda çok önemli eserlerin açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yapmaktan büyük gurur duyuyorum. Bizim gerçek gündemimiz budur. Ebediyete uÄŸurladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her ÅŸehidimizin acÄ±sÄ±nÄ± yüreÄŸimizde hissedeceÄŸiz. Bu tür etkinlikleri çok önemli ve deÄŸerli buluyorum. Türkiye'nin pozitif gündem sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yoktur. Rabbim her zorlukla beraber baÅŸka bir güzelliÄŸi de bize sunuyor.

BUNU TÜRKÄ°YE DENGELEMELÄ°

Türkiye adÄ±m adÄ±m sÄ±nÄ±f atlÄ±yor. Ä°slam dünyasÄ±nÄ±n diÄŸer inanç gruplarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dünyada oran itibari ile bilimde nerelerde olduÄŸu bizim için üzüntü verici bir tablo. Benim Ä±srarÄ±m ÅŸu, Türkiye öyle bir sÄ±çrama yapmalÄ±dÄ±r ki, biz bu dengesizliÄŸi dengeler hale getirmeliyiz. Türkiye'de bu altyapÄ± var. Son 13 yÄ±lda bir sÄ±çrama yaptÄ±k. ArtÄ±k üniversitesi olmayan ilimiz kalmadÄ±ÄŸÄ± gibi okuma yazma oranlarÄ±nÄ±n ciddi oranda artÄ±yor olmasÄ± yeterli deÄŸil ama biz bunu çok daha ileri seviyelere taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z.

ABD'YE SERT ÇIKTI: BÄ°Z BUNU YUTMAYIZ

Güzel haberler tabii ki bunlarla bitmiyor. Biliyorsunuz Türkiye olarak uzun süredir BatÄ±lÄ± ülkelere terör örgütlerinde ayrÄ±m yapmamalarÄ± için çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz. Ancak onlar harf oyunlarÄ±yla göz boyayarak bölgemizde masumlarÄ± katleden örgütlere destek veriyor. BunlarÄ± da dile getirince beyefendiler rahatsÄ±z oluyor. Bize medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile sataÅŸmayÄ±n diyorlar. Bunu nerede konuÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°kili konuÅŸmalarda da dile getirdik.Sizler kalkÄ±p terör örgütlerine silah yardÄ±mÄ± yaparsanÄ±z kusura bakmayÄ±n biz bunu yutmayÄ±z. Bizim de güvenlik güçlerimiz var. Ne mühimmattÄ±r, ne silahtÄ±r bunu en az sizin kadar iyi biliyoruz. Biz NATO'da sizinle beraberiz, siz bu destekleri bize deÄŸil bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Siz nasÄ±l terör örgütü olarak kabul ettiÄŸiniz örgütlere bu desteÄŸi verirsiniz. Bizim bunu kabul etmemiz, bunu yutmamÄ±z mümkün deÄŸil. EÄŸer biz stratejik ortaksak siz bizim yanÄ±mÄ±zda yer alacaksÄ±nÄ±z, onlarÄ±n yanÄ±nda deÄŸil.Çok daha farklÄ± ifadeler bizden beklemeyeceksiniz. Siz siyaset yaparken halkÄ±mÄ±z bizden bir ÅŸeyler bekliyor diyorsanÄ±z, bizim halkÄ±mÄ±z da bekliyor.

"EL Ä°NSAF..."

Suriye kaynaklÄ± tehditleri yaÅŸarken Türkiye, NATO olayÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutuldu. Bugün de El Bab operasyonunda ne NATO'nun ne de müttefaik ülkelerin gücünü göremiyoruz. DEAÅž'a karÅŸÄ± kurulan grup hiçbir katkÄ± sunmuyor. Bir de yalan üzerine yalan Türkiye DEAÅž'a destek veriyor. El insaf...Özgür Suriye Ordusu Amerika'nÄ±n baÅŸÄ±nda kuralÄ±m dediÄŸi örgüttür. DireniÅŸ hareketidir. Onlarla beraber hareket ediyoruz ve gereken desteÄŸi veriyoruz. Çifte standarta NATO içinden de sesler çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz.Bir yayÄ±nda görüyoruz. Ölüler yalan söylemez yazÄ±sÄ±yla. Terör örgütünün analizindeki araÅŸtÄ±rmada PKK olduÄŸunu görüyoruz. Terör örgütünün ali cengiz oyununu ifÅŸa eden bu önemli yazÄ± NATO üyelerinin adeta yüzüne haykÄ±rÄ±yor.

YILANLA YATAÄžA GÄ°REN...

Biz bir ÅŸeyi özellikle söylüyoruz. Bölgesel politikalar tarafÄ±ndan desteklenen terör örgütleri mutlaka besleyen ülkelere de saldÄ±racaktÄ±r. YÄ±lanla yataÄŸa giren Ä±sÄ±rÄ±lÄ±p zehirlenmeyi göze almalÄ±dÄ±r. Türkiye'deki durumlarÄ± film sahnesi gibi izleyenlerin de baÅŸÄ±na bela olacak. Hepsi en küçük tehditte darmadaÄŸIn oldu. 15 Temmuz'da benim milletim nasÄ±l bir mücadele verdiÄŸini, tanklar, toplar, silahlar karÅŸÄ±sÄ±nda açÄ±k ve net ortaya koymuÅŸtur.Bedel de ödüyorsak kendi politikalarÄ±mÄ±zÄ± üretme gücüne sahibiz. Mevcut sorunlarÄ±mÄ±z elbette var ama önümüzdeki baÅŸarÄ± ve fÄ±rsatlar çok daha büyük. Sizlerin koyacaÄŸÄ± baÅŸarÄ± yüreceÄŸiz ve bizi sevkedecekler. TÜBÄ°TAK öncü olmalÄ±dÄ±r. Bilim insanlarÄ±mÄ±za güveniyorum, inanÄ±yorum. Daima onlara destek olduk, destek olmaya da devam edeceÄŸim. Sizlerin yanÄ±nda olmayÄ± sürdüreceÄŸim."