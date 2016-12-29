HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk tutuklandÄ±

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Demokratik Toplum Kongresi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 3 gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk mahkeme kararÄ±yla tutuklandÄ±.

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 26 AralÄ±k günü gözaltÄ±na alÄ±nan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda 26 AralÄ±k'ta Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±nan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk, dün DiyarbakÄ±r'a getirilmiÅŸti.

AYSEL TUÄžLUK TUTUKLANDI

SaÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan emniyete götürülen TuÄŸluk'un ifade iÅŸlemleri bu sabah sona erdi. TuÄŸluk, yoÄŸun güvenlik önlemleri altÄ±nda DiyarbakÄ±r Adliyesi'ne sevk edilmiÅŸti. Aysel TuÄŸluk, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

AYSEL TUÄžLUK KÄ°MDÄ°R?

Aysel TuÄŸluk, 17 Temmuz 1965'te ElazÄ±ÄŸ'da doÄŸdu. 12 Haziran 2011 tarihinde yapÄ±lan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi Partisi'nin destekleyeceÄŸi baÄŸÄ±msÄ±z aday olarak Van'dan aday oldu.Ä°stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalÄ±ÅŸtÄ±. Toplumsal Hukuk AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ± Yönetim Kurulu ÜyeliÄŸinde bulundu. Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi Üyesi ve Yurtsever KadÄ±nlar DerneÄŸi Kurucusu oldu. Demokratik Toplum Partisi EÅŸbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüttü. 23. Dönem DiyarbakÄ±r milletvekilidir. TeröristbaÅŸÄ± Abdullah Öcalan'Ä±n eski avukatÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±ndan Aytekin TuÄŸluk'un kÄ±z kardeÅŸidir. DTP içindeki Ä±lÄ±mlÄ± kanattan olduÄŸu iddia edilen TuÄŸluk, 9 KasÄ±m 2007 tarihindeki DTP OlaÄŸanüstü Kongresi'nde eÅŸbaÅŸkanlÄ±k görevinden ayrÄ±ldÄ±.11 AralÄ±k 2009'da milletvekilliÄŸi Demokratik Toplum Partisi'nin kapatÄ±lmasÄ± ile sona erdi.