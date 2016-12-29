TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda Suriye konusunda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Suriye'de Ankara ve Moskova'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Putin, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Rusya ve Türkiye'nin, Suriye'de bu gece yarÄ±sÄ± baÅŸlayacak ateÅŸkese garantörlük yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±, ateÅŸkesi, Kazakistan'da rejim hükümeti, Suriyeli muhalifler ve Suriyeli taraflarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lacak barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin izleyeceÄŸini belirtti.Putin, Kazakistan'da yapÄ±lacak görüÅŸmelere iliÅŸkin tarih vermedi.

BU GECE YÜRÜRLÜÄžE GÄ°RECEK

Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ise ateÅŸkesin bu gece yürürlüÄŸe gireceÄŸini açÄ±kladÄ±.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi tarafÄ±ndan terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r. Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sÄ±fatÄ±yla destek vermektedir" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.Reuters, ateÅŸkesin DEAÅž ve eski adÄ± Nusra Cephesi olan Fetih el Åžam Cephesi ile bu iki örgüte baÄŸlÄ± gruplarÄ± kapsamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

TÜRK DIÅžÄ°ÅžLERÄ°'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n açÄ±klamasÄ±nda ÅŸöyle denildi:

"BilindiÄŸi gibi, Suriye ihtilafÄ±nÄ±n kapsamlÄ± siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasÄ±nda görüÅŸmelerin baÅŸlatÄ±lmasÄ±, ÅŸiddete son verilmesi ve insani yardÄ±mlarÄ±n yapÄ±labilmesi amacÄ±yla uzun zamandÄ±r yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma yürütüyoruz. Bu çabalarÄ±mÄ±zÄ±n sonucunda, Suriye’de çatÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda, ülke genelinde 30 AralÄ±k 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateÅŸkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu geliÅŸmeyi memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz.

BM Güvenlik Konseyi tarafÄ±ndan terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r.

Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sÄ±fatÄ±yla destek vermektedir. Taraflar, bu düzenlemeyle, hava saldÄ±rÄ±larÄ± dahil, silahlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± durdurmayÄ±, kontrolleri altÄ±ndaki bölgeleri birbirleri aleyhine geniÅŸletmemeyi taahhüt etmiÅŸlerdir.

Bu ateÅŸkese tüm taraflarÄ±n riayet etmesi önem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Türkiye ve Rusya çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k durumuna güçlü destek vermekte olup, bunun takibini de birlikte yapacaklardÄ±r.Sahadaki gruplar üzerinde nüfuzu olan ülkelerin de ateÅŸkesin idamesi yolunda gerekli desteÄŸi saÄŸlamasÄ± kuÅŸkusuz büyük önem taÅŸÄ±maktadÄ±r.Ülkemiz, birkaç gün önce Halep'ten insani amaçlÄ± tahliyelerin tamamlanmasÄ±nda ve yarÄ±ndan itibaren de Suriye genelinde ateÅŸkesin devreye girmesinin saÄŸlanmasÄ±nda belirleyici rol oynamÄ±ÅŸtÄ±r.Türkiye, çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k durumuna tam olarak riayet edilmek suretiyle, Suriye'de Cenevre Bildirisi ve 2254 sayÄ±lÄ± BM Güvenlik Konseyi kararÄ± temelinde gerçek bir siyasi geçiÅŸin saÄŸlanabilmesi amacÄ±yla, kÄ±sa süre içinde Astana’da rejim ve muhalefetin garantör ülkelerin nezaretinde bir araya gelerek BM gözetimindeki siyasi süreci yeniden canlandÄ±rma yolunda kayda deÄŸer adÄ±mlar atmalarÄ± ümidiyle, bu kapsamdaki çabalarÄ±nÄ± ara vermeden sürdürecektir."

ÇAVUÅžOÄžLU: MEMNUNÄ°YETLE KARÅžILIYORUZ

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Suriye'de ülke genelinde ateÅŸkese gidilmesi yönündeki mutabakatÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.ÇavuÅŸoÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Suriye'de çatÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda ülke genelinde ateÅŸkese gidilmesi yönündeki mutabakatÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz" ifadesine yer verdi.

SURÄ°YE ORDUSU DA ATEÅžKESÄ° DOÄžRULADI

Suriye'nin resmi haber ajansÄ± SANA'da yer alan habere göre Suriye ordusu da ateÅŸkesi doÄŸruladÄ±. Suriye ordusu bu gece yarÄ±sÄ± itibarÄ±yla ülkede kapsamlÄ± bir ateÅŸkes ilan edildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Sputnik'in haberine göre Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile yaptÄ±klarÄ± toplantÄ±da konuÅŸan Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, "Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in talimatÄ± doÄŸrultusunda ve Türkiye'nin arabuluculuÄŸunda iki ay boyunca Suriyeli muhalif gruplarÄ±n liderleriyle görüÅŸtü. GörüÅŸmelere en etkili 7 grubun liderleri katÄ±ldÄ±. Bu gruplar, Suriye'nin orta ve kuzey bölgelerinin büyük bölümünü kontrol ediyor" dedi.

Åžoygu, bu gruplardaki toplam militan sayÄ±sÄ±nÄ±n 60.000'den fazla olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve Ä°ran arasÄ±nda Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da 20 AralÄ±k'ta imzalanan Suriye konulu ortak bildiriyi bugün BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunacaklarÄ±nÄ± ifade etti.