Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi kabul edildi, seÃ§im kapÄ±da

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi 18 maddeyle kabul edildi. Genel ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin tarihi ise, 3 KasÄ±m 2019 da yapÄ±lacak.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi komisyonda kabul edildi. Daha önce 21 madde olarak belirlenen Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi 3 maddenin çÄ±karÄ±lmasÄ±yla 18 maddeden oluÅŸuyor. Teklifin kabul edilmesiyle birlikte genel seçim ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi tarihi de kesinleÅŸti. Seçimler 3 KasÄ±m 2019 tarihinde yapÄ±lacak.

316 MÄ°LLETVEKÄ°LÄ°NÄ°N Ä°MZASI VAR

Komisyon, görüÅŸmelerine 20 AralÄ±k'ta baÅŸlanan ve AK Parti'li 316 milletvekilinin imzasÄ± bulunan Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

GÖRÜÅžMELER 9 GÜN SÜRDÜ

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na 10 AralÄ±k'ta sunulan teklifin, bazen gece yarÄ±sÄ±nÄ± geçen, bazen sabahÄ± bulan, zaman zaman sert tartÄ±ÅŸma ve kavgalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki deÄŸerlendirmeler, aralÄ±ksÄ±z 5 gün yapÄ±ldÄ±.

TEKLÄ°F 18 MADDEYE Ä°NDÄ°

Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na 21 madde olarak sunulan teklif, önergelerle 18 maddeye indi.

SON GÜN 17 SAAT ÇALIÅžTILAR

GörüÅŸmelerin en uzun mesaisi, son gün oldu. Komisyon, teklifi kabul etmek için son gün yaklaÅŸÄ±k 17 saat çalÄ±ÅŸtÄ±.

SEÇÄ°MLER 3 KASIM 2019'DA

TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi, 3 KasÄ±m 2019 tarihinde yapÄ±lacak. Seçimin yapÄ±lacaÄŸÄ± güne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevi devam edecek. Meclisin seçim kararÄ± almasÄ± halinde, 27. Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve cumhurbaÅŸkanÄ± seçimiyle beraber yapÄ±lacak.

KABUL EDÄ°LEN MADDELER

Adalet ve KalkÄ±nma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) üzerinde uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 21'den 18 maddeye düÅŸürülen Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi görüÅŸmeleri 20 AralÄ±k SalÄ± günü baÅŸladÄ±. Teklifin geneli üzerindeki görüÅŸmelerin 5 gün sürdüÄŸü Anayasa Komisyonu'nda birinci maddenin görüÅŸülmesine 26 AralÄ±k'ta baÅŸlandÄ±. Komisyonda kabul edilen birinci maddeye göre; yargÄ±nÄ±n 'baÄŸÄ±msÄ±z' ilkesine 'tarafsÄ±z' ibaresi eklenerek madde 'YargÄ± yetkisi, Türk Milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z mahkemelerce kullanÄ±lÄ±r.' ÅŸeklinde düzenlendi.

Teklifin kabul edilen diÄŸer maddelerine göre:

-Meclis'teki milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600' e çÄ±karÄ±lacak.

-Milletvekili yaÅŸÄ± 25'ten 18'e indirilecek.

-Milletvekili ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri 5 yÄ±lda bir aynÄ± günde yapÄ±lacak.

-Komisyon'da devam eden toplantÄ±larda önceki günlerde 'Yedek MilletvekilliÄŸi' teklifini içeren beÅŸinci madde ise iptal edildi.

-Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine göre, Meclis'in denetim yetkileri ÅŸu ÅŸekilde düzenleniyor: 'Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konuda Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± ve genel görüÅŸme yapabilir; milletvekilleri yazÄ±lÄ± soru sorabilir. Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapÄ±lan incelemeden ibarettir. Genel görüÅŸme, toplumu ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüÅŸülmesidir. Genel görüÅŸme ve Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±na yürütme adÄ±na herhangi bir temsilci katÄ±lama. YazÄ±lÄ± soru; yazÄ±lÄ± olarak gen geç on beÅŸ gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlara yazÄ±lÄ± olarak soru sormalarÄ±ndan ibarettir. Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, genel görüÅŸme ve yazÄ±lÄ± soru önergelerinin verilme ÅŸekli, içeriÄŸi ve kapsamÄ± ile araÅŸtÄ±rma usulleri Meclis Ä°çtüzüÄŸü ile düzenlenir.'

-Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine göre, CumhurbaÅŸkanÄ± seçilen kiÅŸinin partisiyle iliÅŸiÄŸi kesilmeyecek. Bu maddede yer alan 'CumhurbaÅŸkanÄ± "doÄŸuÅŸtan Türk vatandaÅŸÄ±" olanlar' ifadesi de 'Türk vatandaÅŸÄ± olanlar ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

-DeÄŸiÅŸikliÄŸe göre, CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM'ye karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak fesih yetkisi veriliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM, yeni seçilen CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekilleri göreve baÅŸlayana kadar görevine devam edecek.

-TBMM, üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üç çoÄŸunluÄŸu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek.

-CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi ve genel seçimler birlikte yapÄ±lacak.

-CumhurbaÅŸkanÄ±'na OHAL yetkisi veriliyor. Düzenlemeye göre, OHAL'de kararnamelerinde Meclis onayÄ± süresi bir aydan üç aya çÄ±karÄ±ldÄ±. OHAL gerekçelerine seferberlik hali de eklendi.

-Askeri yargÄ±yÄ± tamamen kaldÄ±rÄ±lacak.

-Askeri yargÄ±dan gelen üyelerin çÄ±karÄ±lmasÄ±yla Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) üye sayÄ±sÄ± 15'e indirilecek.

-HSYK üye sayÄ±sÄ±nÄ±n 13'e çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± öngörülüyor.

-CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile TBMM milletvekilliÄŸi seçimleri 3/11/2019 tarihinde yapÄ±lacak.

HÜKÜMETTEN Ä°LK TEPKÄ°

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin komisyonda kabul edilmesinden sonra teÅŸekkür konuÅŸmasÄ± yaptÄ±.BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Ortaya konan iradeden sonra Anayasalar içerisinde en büyük reformun ilk adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±k. Bu reformun, deÄŸiÅŸimin hayÄ±rlÄ±, uÄŸurlu olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Ülkemiz, Parlamentomuz için hayÄ±rlÄ± olsun. EmeÄŸi geçen tüm arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± kutluyorum."