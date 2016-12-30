CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°smail Kahraman'Ä± hastanede ziyaret etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä± hastaneye giderek ziyaret etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä± tedavi gördüÄŸü hastanede yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. EÅŸi Emine ErdoÄŸan ile Güven Hastanesi'ne gelen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda hastane yetkililerinden bilgi aldÄ±.

BAKANLAR VE MELÄ°H GÖKÇEK DE EÅžLÄ°K ETTÄ°

Hastanede yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat kalan ErdoÄŸan'a ziyaretinde, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, Ankara Valisi Ercan Topaca ve BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek de eÅŸlik etti.