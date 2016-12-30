TaÃ§i TÃ¼rkiye'de terÃ¶rist kimse o kosova iÃ§inde terÃ¶risttir dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan TaÃ§i, 5 Temmuz darbe giriÅŸiminin hemen ardÄ±ndan TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rkiye'de terÃ¶rist kimse o kosova iÃ§inde terÃ¶risttir" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± görüÅŸmelerin ardÄ±ndan düzenledikleri ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Taçi, Türkiye'de bulunmaktan ve dostluklarÄ±nÄ± teyit etmekten duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

"TÜRKÄ°YE'DE TERÖRÄ°ST KÄ°MSE, O KOSOVA Ä°ÇÄ°N DE TERÖRÄ°STTÄ°R"

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin hemen ardÄ±ndan Türkiye ile dayanÄ±ÅŸma içerisinde olduklarÄ±nÄ± ifade ettiklerini hatÄ±rlatan Taçi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Åžiddet hiçbir zaman halkÄ±n iradesinin yerine geçemez. Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir. Bundan tavizimiz yoktur. Ä°ster PriÅŸtine'de, ister Ankara'da, ister Brüksel'de isterse de New York'ta olsun, terörist teröristtir."

"ERDOÄžAN'A TEÅžEKKÜR EDÄ°YORUM"

ErdoÄŸan ile çok verimli bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdiklerini söyleyen Taçi, Türkiye'nin Kosova'da en büyük 3. büyük yatÄ±rÄ±mcÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Taçi, bugün iÅŸ adamlarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede, onlarÄ± Kosova'ya yatÄ±rÄ±ma davet ettiÄŸini belirtti.Türkiye'nin, Kosova'nÄ±n birçok uluslararasÄ± örgüte üyeliÄŸine verdiÄŸi destekten dolayÄ± ErdoÄŸan'a teÅŸekkür eden Taçi, AB Konseyi ve UNESCO'ya yapacaklarÄ± üyelik baÅŸvurularÄ± sürecinde Türkiye'ye yardÄ±mlarÄ± için ÅŸimdiden teÅŸekkür etti.Kosova'nÄ±n 113 ülke tarafÄ±ndan tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Taçi, "BazÄ± ülkelerin tanÄ±masÄ± doÄŸrudan Türkiye'nin çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sonucunda gerçekleÅŸti, bu yüzden Türkiye'ye minnettarÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"ERDOÄžAN DÜNYANIN 1. LÄ°DERÄ°DÄ°R"

Türkiye'yi ziyaret etmesine bazÄ± eleÅŸtirilerin yöneltildiÄŸinin sorulmasÄ± üzerine Taçi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"ONLAR CAHÄ°L"

"Onlar cahildirler. Bizim iliÅŸkilerimiz mükemmel düzeydedir. Benim için 2016'nÄ±n en önemli ziyaretidir. DeÄŸerli dostum ErdoÄŸan, dünyanÄ±n 1. lideridir. Daha Kosova baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmeden beni telefonla arayarak tebrik etti, buna minnettarÄ±m. Türkiye Kosova'yÄ± tanÄ±yan ilk ülkelerden biridir."Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± Taçi, futbolda 2018 Dünya KupasÄ± elemelerinde Türkiye ile aynÄ± grupta olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, Türkiye'ye baÅŸarÄ±lar diledi.Taçi, ErdoÄŸan'Ä± Kosova'ya davet ettiÄŸini de sözlerine ekledi.