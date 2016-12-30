Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kladÄ± PKK'nÄ±n 5 Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi yakalandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan TaÃ§i, 5 Temmuz darbe giriÅŸiminin hemen ardÄ±ndan TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rkiye'de terÃ¶rist kimse o kosova iÃ§inde terÃ¶risttir" dedi.