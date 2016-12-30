Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kladÄ± PKK'nÄ±n 5 Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi yakalandÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PKK'nÄ±n 5 Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisinin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PKK'nÄ±n 5 üst düzey yöneticisinin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PKK'nÄ±n 5 üst düzey yöneticisinin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
DÃ¼n Mersin'de havanÄ±n olumsuz ÅŸartlarÄ± nedeniyle sel felaketi bir aileyi, bir kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine sebep olurken. Selfie Ã§ekerken denize dÃ¼ÅŸen Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi ise aranÄ±yor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, El Bab'a yÃ¶nelik hava operasyonu ile DAEÅž'in sÃ¶zde emri Ebu Husen Tunusi'ni Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼Ã¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan TaÃ§i, 5 Temmuz darbe giriÅŸiminin hemen ardÄ±ndan TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rkiye'de terÃ¶rist kimse o kosova iÃ§inde terÃ¶risttir" dedi.