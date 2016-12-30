Mersin'de selfie Ã§ekerken denize dÃ¼ÅŸen Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi helikopterle aranÄ±yor

DÃ¼n Mersin'de havanÄ±n olumsuz ÅŸartlarÄ± nedeniyle sel felaketi bir aileyi, bir kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine sebep olurken. Selfie Ã§ekerken denize dÃ¼ÅŸen Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi ise aranÄ±yor.

Mersin'de dün hayatÄ± felç eden ve 3 kiÅŸilik bir aile ile birlikte bir kadÄ±nÄ±n da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi sel felaketinde, akÅŸamüzeri Adnan Menderes BulvarÄ± üzerindeki Kültür Park'ta arkadaÅŸÄ± ile birlikte gezen üniversite öÄŸrencisi Soner YÄ±lmaz da denize düÅŸerek kaybolmuÅŸtu.Selfie çekerken denize düÅŸen ve dev dalgalar arasÄ±nda gözden kaybolan genci arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± dün akÅŸam sonuç vermemiÅŸti. KarayollarÄ± LojmanlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda meydana gelen olayÄ±n ardÄ±ndan, kaybolan genci arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na bu sabah erken saatlerde yeniden baÅŸlandÄ±.Akdeniz Bölge Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri ile dalgÄ±çlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarda, denizin aÅŸÄ±rÄ± dalgalÄ± olmasÄ± ve dünkü selle birlikte taÅŸÄ±nan çamurun denizi bulandÄ±rmasÄ± nedeniyle dalgÄ±çlar henüz denize giremezken, arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na bir helikopterin de katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

ANNE Ä°LE BABASI Ä°YÄ° HABER BEKLÄ°YOR

Öte yandan, Bingöl'de üniversitede okuyan 22 yaÅŸÄ±ndaki Caner ve KahramanmaraÅŸ'ta okuyan 21 yaÅŸÄ±ndaki Soner olmak üzere iki oÄŸullarÄ± bulunan YÄ±lmaz ailesinin olay yerindeki endiÅŸeli bekleyiÅŸleri sürüyor. Olay yerine kurulan çadÄ±rda sabaha kadar oÄŸullarÄ±nÄ±n bulunmasÄ±nÄ± bekleyen anne Songül YÄ±lmaz ve baba Kenan YÄ±lmaz'Ä± yakÄ±nlarÄ± da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

GÖRGÜ TANIÄžINI GÖZYAÅžLARI Ä°ÇÄ°NDE DÄ°NLEDÄ°

Bu arada, dün gencin denize düÅŸtüÄŸünü gören bir görgü tanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu sabah da o bölgede spor yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenen anne Songül YÄ±lmaz, görgü tanÄ±ÄŸÄ± ile konuÅŸarak bilgi aldÄ±. Görgü tanÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n, Soner'in yanÄ±nda bir arkadaÅŸÄ±yla deniz kenarÄ±nda selfie çekerken aniden denize düÅŸtüÄŸünü, arkadaÅŸÄ±nÄ±n kurtarmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak dev dalgalar arasÄ±nda gencin gözden kaybolduÄŸunu söyledi.Görgü tanÄ±ÄŸÄ± anneyi teselli etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken, anne YÄ±lmaz gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda kadÄ±nÄ± dinledi.

ANNE: OÄžLUM SUYUN Ä°ÇÄ°NDE ÜÅžÜDÜ ÅžÄ°MDÄ°

Sorulara cevap veren Songül YÄ±lmaz, tüm yetkililerin olay yerine geldiklerini belirtti. Sabaha kadar olay yerinden ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YÄ±lmaz, "Ben nasÄ±l gideyim eve? OÄŸlum burada suyun içinde üÅŸüdü ÅŸimdi, üÅŸüdü" diyerek yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ±yÄ± dile getirdi. Gencin Bingöl'de okuyan aÄŸabeyi Caner'in de Mersin'e gelmek üzere yolda olduÄŸu öÄŸrenildi.