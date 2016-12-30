KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Necmiye Alpay ve AslÄ± ErdoÄŸan'Ä± cezaevinden Ã§Ä±kar Ã§Ä±kmaz aradÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "terÃ¶r propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan cezaevine konulan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesi yayÄ±n danÄ±ÅŸma kurulu Ã¼yesi AslÄ± ErdoÄŸan ve yazar Necmiye Alpay'Ä±n tahliyesinin ardÄ±ndan telefonla arayarak geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.

CHP BasÄ±n Birimi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, ErdoÄŸan ve Alpay'Ä± telefonla aradÄ±ÄŸÄ± ve geçmiÅŸ olsun dileklerini ileterek, "AramÄ±za hoÅŸ geldiniz." dediÄŸi belirtildi'Terör örgütü propagandasÄ±' suçlamasÄ±yla kapatÄ±lan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada haklarÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± istenen dilbilimci yazar Necmiye Alpay ve yazar AslÄ± ErdoÄŸan 'yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±yla' tahliye edilmiÅŸti.

NE OLMUÅžTU

Özgür Gündem gazetesi, Ä°stanbul 8'inci Sulh Ceza HakimliÄŸi'nin kararÄ±yla 'terör örgütü propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±' gerekçesiyle geçici olarak kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.'Örgüt propagandasÄ±', 'örgüt üyeliÄŸi' ve 'halkÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtmak' suçlamalarÄ± yöneltilen AslÄ± ErdoÄŸan, 'silahlÄ± terör örgütü üyeliÄŸi' suçlamasÄ±yla tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.Necmiye Alpay, 'öngörülen cezanÄ±n miktarÄ±, gazetedeki yayÄ±nlar ve yazÄ±lar, gazete içerisindeki konumu ve serbest kalmasÄ± halinde kaçacaÄŸÄ±' gerekçeleriyle 'silahlÄ± terör örgütüne üye olma' ve 'devletin birliÄŸini ve ülkenin bütünlüÄŸünü bozmak' suçlarÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.Son olarak ErdoÄŸan ve Alpay dahil dokuz isme aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet istenmiÅŸti.