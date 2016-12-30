Ã‡ipli kimlik kartlarÄ± ne zaman daÄŸÄ±tÄ±lacak

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Ã§ipli kimlik kartlarÄ±n ne zaman daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada; "Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Nüfus ve VatandaÅŸlÄ±k Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yürütülen T.C. Kimlik KartÄ± YaygÄ±nlaÅŸtÄ±rma Projesi kapsamÄ±nda 14 Mart 2016 tarihinde KÄ±rÄ±kkale ilinde baÅŸlatÄ±lan projenin genel uygulamasÄ±na 02 Ocak 2017 tarihi itibariyle tüm illerde baÅŸlanacaktÄ±r. UluslararasÄ± standartlara uygun, kolay taÅŸÄ±nabilir, taklit ve sahteciliÄŸe olanak tanÄ±mayan, biyometrik (parmak izi, damar haritasÄ±, el ayasÄ±) unsurlar içeren çipli Kimlik KartlarÄ±, T.C. Kimlik NumarasÄ±nda olduÄŸu gibi E-Devlet Projesinde Tek Kart-Tek Åžifre uygulamasÄ±nÄ±n da temelini oluÅŸturacaktÄ±r.

SON 6 AY Ä°ÇÄ°NDE ÇEKÄ°LMÄ°Åž BÄ°YOMETRÄ°K FOTOÄžRAF GEREKECEK, 16 TL ÜCRET ALINACAK

BaÅŸvurular, internetten (e-kimlik) ya da çaÄŸrÄ± merkezinden (Alo 199) yapÄ±lacaÄŸÄ± gibi ilçe nüfus müdürlüklerine de randevusuz olarak yapÄ±labilecektir. Yeni kimlik kartÄ± deÄŸiÅŸiminde vatandaÅŸlardan; nüfus cüzdanÄ± veya tanÄ±tÄ±cÄ± kimlik belgesi ile 15 yaÅŸÄ±ndan büyükler için son atlÄ± ay içinde çekilmiÅŸ 1 adet biyometrik fotoÄŸraf istenmektedir. BasÄ±mÄ± Genel Müdürlükçe yapÄ±lacak ve kiÅŸilerin baÅŸvuru sÄ±rasÄ±nda belirttiÄŸi adres de teslim edilecek her kimlik için 16,00 TL deÄŸerli kaÄŸÄ±t bedeli alÄ±nacaktÄ±r" denildi.