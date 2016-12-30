Son dakika Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±

Avukat Can Atalay’Ä±n verdiÄŸi bilgiye göre Ä°stanbul BasÄ±n SavcÄ±sÄ± Fahrettin Kerim Yerli, bu sabah Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’ne gelerek, gözaltÄ±nda tutulan Ahmet ÅžÄ±k’Ä±n ifadesini aldÄ±. Sorulara yanÄ±t vermeyen ÅžÄ±k, “GazeteciliÄŸi böyle soruÅŸturamazsÄ±nÄ±z. BeÅŸ yÄ±l öncesinin aynÄ±sÄ± tekrar ediyor” dedi. Ahmet ÅžÄ±k emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na sevk edildi. ÅžÄ±k mahkemece tutuklandÄ±.

SoruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ± tarafÄ±ndan emniyette sorgusu yapÄ±lan gazeteci Ahmet ÅžÄ±k, öÄŸle saatlerinde ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±’na getirildi. Polisler eÅŸliÄŸinde basÄ±n savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bürosunda bekletilen Ahmet ÅžÄ±k hakkÄ±ndaki savcÄ±lÄ±k kararÄ±, saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda belli oldu. SavcÄ±lÄ±k, "Terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan Ahmet ÅžÄ±k’Ä±n tutuklanmasÄ±nÄ± talep etti. Bunun üzerine ÅžÄ±k, polisler eÅŸliÄŸinde nöbetçi Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi’ne sevk edildi. Bu arada CHP’li milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ ile birlikte yakÄ±nlarÄ± da Ahmet ÅžÄ±k’a destek olmak için adliyeye geldi.

SAVCILIK SORGUSU EMNÄ°YETTE YAPILDI

"Terör örgütü propagandasÄ± yapmak" ve TCK’nin 301. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti’ni yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri ve emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k’Ä±n sorgusu savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan emniyette yapÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±k sorgusunda ÅžÄ±k’a attÄ±ÄŸÄ± tweetler, 14 Mart 2015’te yayÄ±mlanan "Ya Apo Kandil’e, ya biz Ä°mralÄ±’ya" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±yla terör örgütü yöneticisi Cemil BayÄ±k ile yaptÄ±ÄŸÄ± röportaj, 8 Temmuz tarihli "Bizimki gazetecilik, sizinki ihanet" baÅŸlÄ±klÄ± ve 9 Temmuz tarihli "MÄ°T TIR’larÄ± savcÄ±sÄ±, MÄ°T, ReyhanlÄ±’ya göz yumdu" baÅŸlÄ±klÄ± MÄ°T TIR’larÄ±na iliÅŸkin yazÄ±sÄ±, 13 Åžubat tarihli " TIR’daki sÄ±r aydÄ±nlandÄ±" yazÄ±larÄ± soruldu.

Ahmet ÅžÄ±k’a ayrÄ±ca 23-26 Eylül 2014 tarihlerinde BasÄ±n ÖzgürlüÄŸü ÇalÄ±ÅŸtayÄ±’nda "PKK için çalÄ±ÅŸanlar da gazetecidir" ÅŸeklindeki açÄ±klamasÄ± soruldu.

SORULARA GENEL BÄ°R YANIT VERDÄ°

Tüm sorulara genel bir yanÄ±t veren ÅžÄ±k,"GeçmiÅŸten beri sorunlu olan yargÄ±nÄ±n kendisinin hukukla baÄŸÄ±nÄ±n bu kadar zayÄ±f olduÄŸu bir süreçte, mesleki faaliyetlerimin soruÅŸturma konusu edilmesini meslek ahlakÄ±ma hakaret sayarÄ±m. Kimsenin de haddine deÄŸildir.YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±z, tarafsÄ±z olabilseydi o zaman ifade vermek isterdim" dedi.

'5 YIL ÖNCEKÄ° ERGENEKON ÖRGÜTÜ BAÄžLAMINDA...'

"5 yÄ±l önceki Ergenekon Örgütü baÄŸlamÄ±nda suçlandÄ±ÄŸÄ±mda mesleki faaliyetlerim suçlama konusu olmuÅŸtu. Åžimdi de mesleki faaliyetlerim baÅŸka bir isimle soruÅŸturma konusu edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor" diyen ÅžÄ±k, savcÄ±lÄ±k sorularÄ±ndan birinin bir gazetede yayÄ±mlanan habere iliÅŸkin olmasÄ±nÄ± da eleÅŸtirdi.

“3 ÖRGÜTÜN PROPAGANDASINI YAPMAKLA" SUÇLANDI

Ahmet ÅžÄ±k savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerinin propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dair delillerin bulunduÄŸu iddiasÄ±yla "Terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi. Sevk edildiÄŸi nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan tekrar sorgulanan Ahmet ÅžÄ±k, “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçundan tutuklandÄ±.

HAKÄ°MLÄ°K: "PKK VE FETÖ ÖRGÜTLERÄ°NÄ°N..."

Hakimlik tutuklama gerekçesinde, “PKK ve FETÖ/PDY silahÄ± terör örgütlerinin propagandasÄ± niteliÄŸindeki açÄ±klamalarÄ±nÄ±n iki örgütün birbirinden farklÄ± olmasÄ± nedeni ile çeliÅŸki gibi görülse bile 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda ki soruÅŸturmalar ve kamuoyuna yansÄ±yan bilgiler gözetildiÄŸinde dÄ±ÅŸ destekli bu örgütlerin birbiriyle darbe sürecinde ve sonrasÄ±nda koordineli olarak hareket ettiklerinin ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle ÅŸüphelinin her iki örgütün propagandasÄ± niteliÄŸindeki açÄ±klamalarÄ±nÄ±n bir çeliÅŸki tekil etmediÄŸi ve aynÄ± amaca hizmet ettiÄŸi, ÅŸüphelinin savunmasÄ±nda da devleti ve devlet yetkililerini suçlayÄ±cÄ± nitelikte açÄ±klamalarÄ±na devam ettiÄŸi hususlarÄ± birlikte deÄŸerlendirildiÄŸinde” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. Suçun basÄ±n yoluyla iÅŸlenmiÅŸ olmasÄ±nÄ± ve ÅžÄ±k’Ä±n herhangi bir piÅŸmanlÄ±k göstermediÄŸine deÄŸinilen kararda, “Sorgu sÄ±rasÄ±nda da söz konusu terör örgütlerinin üyelerinin açÄ±klamalarÄ± ile aynÄ± mahiyette açÄ±klamalarda bulunmuÅŸ olmasÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz geleceÄŸi ve tutuklama tedbirinin orantÄ±lÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan tutuklanmasÄ±na” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

'GÖRÜÅžEMEZSEK ENSEYÄ° KARARTMAYIN'

Avukat Efkan Bolaç, Twitter hesabÄ±ndan ÅžÄ±k'Ä±n tutuklama kararÄ± öncesi salona girerken, "GörüÅŸemezsek hoÅŸça kalÄ±n, enseyi karartmayÄ±n" dediÄŸini aktardÄ±.

375 GÜN CEZAEVÄ°NDE KALMIÅžTI

Ahmet ÅžÄ±k, Mart 2011'de, 'FETÖ' soruÅŸturmasÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçan eski savcÄ± Zekeriya Öz'ün yürüttüÄŸü Ergenekon soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanmÄ±ÅŸ ve gazeteci Nedim Åžener'le birlikte 375 gün cezaevinde kalmÄ±ÅŸtÄ±.

GÖZALTINA ALINDIÄžINI TWEET’LE DUYURMUÅžTU

Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k, dün bir tweet atarak polisler tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ä°stanbul Güvenlik Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan ÅžÄ±k, dün geceyi emniyette geçirmiÅŸti.

Kaynak: Hürriyet