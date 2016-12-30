Halep iÃ§in KardeÅŸlik SeferberliÄŸi kampanyasÄ±yla 221 TIR yola Ã§Ä±ktÄ±

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±â€™nÄ±n destekleriyle baÅŸlatÄ±lan kampanya ile Halep'e yardÄ±m iÃ§in Ä°stanbul'dan 221 TIR yola Ã§Ä±ktÄ±.

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Türk KÄ±zÄ±layÄ±’nÄ±n koordinasyonunda; ilçe teÅŸkilatlarÄ±, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi ve AK Partili Ä°lçe Belediyelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸlatÄ±lan “Halep için KardeÅŸlik SeferberliÄŸi” yardÄ±m kampanyasÄ±nda toplanan yardÄ±mlarÄ± taÅŸÄ±yan TIR’lar yola çÄ±ktÄ±. Maltepe Miting AlanÄ±'nda Dr. Selim Temurci’nin ev sahipliÄŸin düzenlenen törene, BaÅŸbakanÄ±n eÅŸi SayÄ±n Semiha YÄ±ldÄ±rÄ±m, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Ä°stanbul Milletvekilleri, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, Ä°l Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ä°lçe ve Belediye BaÅŸkanlarÄ±, Türk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k, Türk KÄ±zÄ±layÄ± Ä°stanbul Åžubesi BaÅŸkanÄ± Ä°lhami YÄ±ldÄ±rÄ±m ile çok sayÄ±da teÅŸkilat mensubumuz katÄ±ldÄ±.