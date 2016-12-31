El Babâ€™da sivil halkÄ±n tahliyesi baÅŸlayacak

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda devam eden El Bab operasyonuyla ilgili yeni geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor

Bugüne kadar dÄ±ÅŸ mahallelerde ve köylerde yürütülen operasyon ÅŸehir merkezine taÅŸÄ±nÄ±rken sivillerin zarar görmemesi için yeni bir planlamaya geçildi. Türk birlikleri, bildiriler daÄŸÄ±tarak ve uyarÄ±lar yaparak sivil halkÄ±n DEAÅž’Ä±n kontrolündeki noktalarÄ± terk etmesini istedi. KuÅŸatÄ±lan El Bab’da sivil halk için insani (yaÅŸam) koridor oluÅŸturularak, sivillerin tahliyesi saÄŸlanacak. Bunun ardÄ±ndan DEAÅž’Ä±n tuzakladÄ±ÄŸÄ±, patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirilmiÅŸ binalar uzaktan nokta atÄ±ÅŸÄ±yla vurularak yÄ±kÄ±lacak.

DEAÅž SAFLARINDA 200 TÜRK

Türkiye ile birlikte operasyonda yer alan ÖSO çatÄ±sÄ± altÄ±ndaki 1500 muhalifin sayÄ±sÄ± arttÄ±rÄ±lacak. Suriye’de uygulamaya konulan ateÅŸkesin ardÄ±ndan buradaki Ä±lÄ±mlÄ± muhalifler de operasyona El Bab’Ä±n batÄ± bölgesinden katÄ±lacak. Türkiye ve Ä°dlib’de AFAD’Ä±n kontrolündeki kamplarda ise 18 yaÅŸ üstü erkeklerin isteÄŸe baÄŸlÄ± olarak operasyona katÄ±lÄ±mÄ± saÄŸlanacak.

El Bab’da sivil halk ve DEAÅž militanlarÄ±yla ilgili de istihbarat çalÄ±ÅŸmasÄ±nda ise bölgede 2 binin üzerinde DEAÅž’lÄ± terörist bulunduÄŸu, sivil halkÄ±n bir bölümünün de örgüte destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. El Bab’da 3’ü komutan 200’e yakÄ±n Türk vatandaÅŸÄ±nÄ±n da DEAÅž saflarÄ±nda savaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. El Bab’da en kritik sürece girildiÄŸi, DEAÅž’Ä±n mevzilerini ve karargâhlarÄ±nÄ± ‘kalkan’ olarak kullanmak üzere sivil halkÄ±n yoÄŸun olduÄŸu bölgelere taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.