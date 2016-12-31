TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž Ã¼yesi 23 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 23 DEAÅž'li terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan harekat sürüyor.

HarekatÄ±n 130. gününde, muhalif unsurlarÄ± da içeren Özel Görev Kuvvet GruplarÄ±nca, hava ve karadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸiyle El Bab'Ä±n ele geçirilmesine yönelik planlÄ± harekatÄ±n icrasÄ±na devam edildi.

Hedef tespit vasÄ±talarÄ±yla belirlenen 172 terör örgütü DEAÅž hedefi ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak, üzerlerinde sürekli bir baskÄ± saÄŸlandÄ±. Özel Görev Kuvvet GruplarÄ±nÄ±n harekat alanÄ±ndaki faaliyetleri kolaylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±, terör örgütü DEAÅž mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan bazÄ± hedefler de imha edildi.

2 bin 556 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait uçaklar tarafÄ±ndan Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'daki 12 terör örgütü DEAÅž hedefine yönelik hava harekatÄ± sonunda, silah mevzisi ve karargah olarak kullanÄ±lan 12 bina imha edildi.Gün içinde Al Azrak üs bölgesi çevresindeki keÅŸif arama faaliyetinde, terör örgütü DEAÅž üyelerine ait 4 ceset, 4 el telsizi, 3 AK-47 piyade tüfeÄŸi, birer zÄ±rhlÄ± araç (BMP), bixi ve RPG-7 ele geçirildi.YaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda, 3 muhalif ÅŸehit oldu, 2 muhalif yaralandÄ±, 23 terör örgütü DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi.Terör örgütü DEAÅž'ten temizlenen bölgelerde muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timlerince 133 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi.HarekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bugüne kadar çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 2 bin 556 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 42 mayÄ±n kontrollü imha edildi.