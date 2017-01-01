Bakan SÃ¼leyman Soylu Reina'ya dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti dedi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, dÃ¼n akÅŸam yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesi iÃ§in Reina eÄŸlence kulÃ¼bÃ¼ne dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili konuÅŸtu.

Ortaköy'deki gece kulübüne terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hakkari'den Ä°stanbul'a gelen Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu Atatürk HavalimanÄ±'nda açÄ±klamalarda bulundu.Soylu, "AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgilere göre 39 insanÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti 21'inin kimliÄŸi belli, 18'inin kimliÄŸiyle ilgili tespit çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Ölenlerin 15'i yabancÄ± uyruklu 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ±. KimliÄŸi belirlenemeyenlerle ilgili çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor" dedi.

"4'Ü AÄžIR 69 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N TEDAVÄ°SÄ° DEVAM EDÄ°YOR"

Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n saat 01.15 sÄ±ralarÄ±nda gerçekleÅŸtiÄŸini belirten Soylu, "69 kiÅŸi hastanelerde tedavi görüyor. 4'ü aÄŸÄ±r olarak bildirildi. Elbeteki bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Milletin umutlarÄ±nÄ± tazeledeÄŸi bir yÄ±lbaÅŸÄ± gününde, inasnlarÄ±n korumasÄ±z olduÄŸu bir yerde böyle insanlarÄ±n birÅŸeyden habersiz olduÄŸu anda insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± ve aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k bir saldÄ±rÄ±" dedi.

"TERÖRÄ°STÄ° ARAMA ÇALIÅžMALARI DEVAM EDÄ°YOR"

Teröristi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirten Soylu, "Emniyetimiz gerekli operasyonlarÄ± baÅŸlattÄ±. YakÄ±n bir zamanda ele geçeceÄŸini ümit ediyoryuz. Ä°nÅŸallah böyle bir terör saldÄ±rÄ±sÄ± ile bir daha karÅŸÄ±lamayÄ±z. BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸolsun. Åžu anda net bir deÄŸerlendirme yapmak doÄŸru deÄŸil. Olay yerine geçeceÄŸiz oradan da hastanede yaralÄ±larÄ± ziyaret edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°KÄ° BAKAN VE VALÄ° YARIM SAAT GÖRÜÅžTÜ

Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden özel uçakla saat 07: 10'da Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ± Vip Salonu'na gelen Soylu burada açÄ±klama öncesi yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ ve Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ile görüÅŸtü. HavalimanÄ±ndan ayrÄ±lan iki bakan ve Ä°stanbul Valisi incelemelerde bulunmak üzere olay yerine hareket etti.