Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 08:15

Gece kulÃ¼bÃ¼ne saldÄ±ran terÃ¶rist her yerde aranÄ±yor


YÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesi iÃ§in reinaya giden kiÅŸilere yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 60 kiÅŸi de tedavi altÄ±nda. Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, terÃ¶risti arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediliyor.

Ä°stanbul'da gece 01.15 sularÄ±nda ünlü eÄŸlence mekanÄ± Reina'ya uzun namlulu silahla girip vatandaÅŸlara kurÅŸun yaÄŸdÄ±ran terörist olay sonrasÄ± kaçtÄ±. 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi alçak saldÄ±rÄ± sonrasÄ± teröristin yakalanmasÄ± için operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°ÇÄ°ÅžLERÄ° BAKANI: YAKIN ZAMANDA ELE GEÇÄ°RÄ°LECEÄžÄ°NÄ° ÜMÄ°T EDÄ°YORUZ

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada teröristi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirterek "Emniyetimiz gerekli operasyonlarÄ± baÅŸlattÄ±. YakÄ±n bir zamanda ele geçeceÄŸini ümit ediyoruz" diye konuÅŸtu.

MOBESE'LER Ä°NCELENECEK

MOBESE'ler, güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ± inceleniyor. Teröristin nasÄ±l kaçtÄ±ÄŸÄ±, yalnÄ±z olup olmadÄ±ÄŸÄ±, denize mi atladÄ±ÄŸÄ± yoksa kalabalÄ±ÄŸa mÄ± karÄ±ÅŸÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sorularÄ± da inceleme sonucunda yanÄ±t bulacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.