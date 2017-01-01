Gece kulÃ¼bÃ¼ne saldÄ±ran terÃ¶rist her yerde aranÄ±yor

YÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesi iÃ§in reinaya giden kiÅŸilere yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 60 kiÅŸi de tedavi altÄ±nda. Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, terÃ¶risti arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediliyor.

Ä°stanbul'da gece 01.15 sularÄ±nda ünlü eÄŸlence mekanÄ± Reina'ya uzun namlulu silahla girip vatandaÅŸlara kurÅŸun yaÄŸdÄ±ran terörist olay sonrasÄ± kaçtÄ±. 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi alçak saldÄ±rÄ± sonrasÄ± teröristin yakalanmasÄ± için operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°ÇÄ°ÅžLERÄ° BAKANI: YAKIN ZAMANDA ELE GEÇÄ°RÄ°LECEÄžÄ°NÄ° ÜMÄ°T EDÄ°YORUZ

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada teröristi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirterek "Emniyetimiz gerekli operasyonlarÄ± baÅŸlattÄ±. YakÄ±n bir zamanda ele geçeceÄŸini ümit ediyoruz" diye konuÅŸtu.

MOBESE'LER Ä°NCELENECEK

MOBESE'ler, güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ± inceleniyor. Teröristin nasÄ±l kaçtÄ±ÄŸÄ±, yalnÄ±z olup olmadÄ±ÄŸÄ±, denize mi atladÄ±ÄŸÄ± yoksa kalabalÄ±ÄŸa mÄ± karÄ±ÅŸÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sorularÄ± da inceleme sonucunda yanÄ±t bulacak.