Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sahibi GÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re saldÄ±rÄ± meydana geldi dedi

Reina'nÄ±n sahibi Mehmet KoÃ§arslan mekanÄ±nda yaÅŸanÄ±lan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili konuÅŸtu: "1 hafta 10 gÃ¼n sÃ¼reyle buralarda deniz dahil gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±. Sonra ne oldu? GÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re bu saldÄ±rÄ± meydana geldi."

Ä°stanbul Ortaköy'de ünlü gece kulübüne saat 01.15 sÄ±ralarÄ±nda terör saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸti. Uzun namlulu silahla kapÄ± önündekilere ateÅŸ açan saldÄ±rgan 1 polis ile 1 vatandaÅŸÄ± ÅŸehit ettikten sonra içeriye girdi. Ä°çeride yeni yÄ±l kutlamasÄ± için bulananlarÄ±n üzerine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4'ü aÄŸÄ±r 69 kiÅŸi de yaralandÄ±. Görgü tanÄ±klarÄ± teröristlerin Arapça baÄŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± iddia ettiler. SaldÄ±rÄ± anÄ±nda içeride 700-800 kiÅŸi bulunuyordu. Noel baba kÄ±yafetli 1 kiÅŸinin kapÄ±nÄ±n önündeki polisleri silahla tarayarak içeri girdiÄŸini iddia etti.

SALDIRGAN KAÇMAYI BAÅžARDI

Ä°hbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi geldi. Polis saldÄ±rganÄ± yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ancak güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±yan saldÄ±rgan kaçmayÄ± baÅŸardÄ±. YaralÄ±lar ambulanslanla çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Gece kulübü çevresinde önlem alan polis olaya iliÅŸkin geniÅŸ çaplÄ± çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Ä°LK AÇIKLAMA VALÄ° ÅžAHÄ°N'DEN: 1 POLÄ°S ÅžEHÄ°T, EN AZ 35 ÖLÜ, 40 YARALI

Vasip Åžahin, "1 teröristin uzun namlulu silahla önce bir polisimizi sonra bir vatanadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸehit ederek içeri girerek içerideki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za vahÅŸice saldÄ±rmÄ±ÅŸ. En az 35 ölümüz, 40 yaralÄ±mÄ±z var." dedi.

GECE KULÜBÜ ÇALIÅžANI, DEHÅžET ANLARINI ANLATTI

BeÅŸiktaÅŸ'ta saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi gece kulübü çalÄ±ÅŸanÄ±, dehÅŸet anlarÄ±nÄ± anlattÄ±.BeÅŸiktaÅŸ'ta meydana gelen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gelen gece kulübü çalÄ±ÅŸanÄ±, o anlarÄ± anlattÄ±. Gece kulübünde garson olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen kiÅŸi, "Birden panik, aÅŸaÄŸÄ± indik saklandÄ±k. ArkadaÅŸÄ±mÄ± getirdim. Panikledik atladÄ±m yere. Ä°ki kiÅŸilermiÅŸ birini gördüm. Ä°çeride çok yaralÄ± var. Mekanda 500-600 kiÅŸi kadar vardÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

ÖZEL HAREKAT POLÄ°SLERÄ° ARAMA YAPTI

Gece kulübü boÅŸaltÄ±ktan sonra özel harekat polisleri içeride arama yaptÄ±. Terörist ya da teröristlerin yakalanÄ±p yakalanmadÄ±ÄŸÄ±na dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

REÄ°NA'NIN SAHÄ°BÄ°NDEN AÇIKLAMA

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla, "Kendisine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mda aÄŸlamaktan güçlükle konuÅŸabiliyordu" ÅŸeklinde ifade ederek Reina'nÄ±n sahibi Mehmet Koçarslan'Ä±n söylediklerini aktardÄ±: "Ä°çeri giren ÅŸerefsizler KalaÅŸnikoflarla taramÄ±ÅŸlar. Amerikan istihbaratÄ± bunun bilgisini vermiÅŸti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldÄ±rÄ± meydana geldi."

POLÄ°S DENÄ°ZDEN DE GECE KULÜBÜNÜN ETRAFINI SARDI

BeÅŸiktaÅŸ Ortaköy'de bir gece kulübüne yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± polis gece kulübünü hem karadan hem de denizden sardÄ±. Öte yandan gece kulübünde bulunanlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n denize atladÄ±ÄŸÄ± ve deniz polisinin vatandaÅŸlarÄ± kurtarmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Ortaköy'de bulunan gece kulübüne silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± polis gece kulübüne saldÄ±rganlarÄ± yakalamak için operasyon baÅŸlattÄ±. Polis karadan gece kulübünün etrafÄ±nÄ± sararken, deniz polisi de denizden olaya müdahale etti. Öte yandan gece kulübünden bulunan bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n saldÄ±rÄ±dan kurtulmak için denize atladÄ±ÄŸÄ± deniz polisinin de ÅŸahÄ±slarÄ± kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.