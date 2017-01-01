TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan kadÄ±n olay anÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'ya eÄŸlenmek iÃ§in giden ve terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan yaralÄ± kurtulan kadÄ±n olay yerinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aÄŸlayarak anlattÄ±.

ÅžiÅŸli Hamidiye ÅžiÅŸli Etfal EÄŸitim Ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne yaralÄ± bir arkadaÅŸÄ±nÄ± getiren gece kulübü çalÄ±ÅŸanÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ± anÄ±nÄ± anlattÄ±. Kulüpte garson olarak çalÄ±ÅŸan kiÅŸi, "ArkadaÅŸÄ±mÄ± getirdim. Panikle attÄ±k kendimizi biryere. Ä°ki kiÅŸilermiÅŸ. Birini gördük ama" dedi. "Patlama oldu mu? sorusuna ise, "Patlama olmadÄ± sadece taradÄ±lar. Ä°çeride çok yaralÄ± var. Mekanda 500- 600 kiÅŸi vardÄ±. tam olarak bilmiyorum" dedi.

"SAÄž OLAN HERKESÄ°N KAFASINA SIKTILAR"

Hastaneye getirilen bir baÅŸka yaralÄ± da, "Herkesi taradÄ±lar. 3-4 kiÅŸi taramalarla taradÄ±. SaÄŸ olan herkesin kafasÄ±na sÄ±ktÄ±lar içeride" diye konuÅŸtu.

"DENÄ°ZE ATLAYANLAR OLMUÅž"

SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda gece kulubünde bulunan bir baÅŸka kadÄ±n tanÄ±k da da hastane önünde olay anÄ±nÄ± gözyaÅŸlarÄ± içinde anlattÄ±:"Saate en son baktÄ±ÄŸÄ±mda 01.30 sÄ±ralarÄ±ydÄ±. AyÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mda annemi aradÄ±m. 'Bizi vurdular, eÅŸim öldü' dedim. Hiç konuÅŸmuyordu. Sonra özel Harekat polisleri girdi içeri. O sÄ±rada telefon açÄ±yorum çünkü yapacak hiçbir ÅŸey yok. AllahÄ±ma sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±m. Ä°nsanlar üstümüze basarak geçtiler. O barut kokusunu hala alÄ±yorum. Polis geldi 'Elinizi baÅŸÄ±nÄ±zÄ±n üstüne koyun teslim olun' dedi. Biz yerden kalkamadÄ±k polisler saÄŸolsun bizi yerden kaldÄ±rdÄ±. Üst kata çÄ±kÄ±p oradan çÄ±ktÄ±k. Denize atlayanlar olmuÅŸ. Hergün televizyonda izliyoruz biz bunlarÄ± ama baÅŸÄ±na gelince gerçekten çok kötü bir ÅŸeymiÅŸ. NasÄ±l yaÅŸayacaÄŸÄ±z biz bu ülkede? Bombalar patlayacak, silahlar patlayacak" dedi. "EÅŸinizden haber aldÄ±nÄ±z mÄ±?" sorusuna ise görgü tanÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n, "Röntgene götürmüÅŸler. KonuÅŸuyormuÅŸ" diye konuÅŸtu.