Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼nya basÄ±nÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

UluslararasÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±, Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ±n uÄŸrak mekanÄ± olan Reina'da dÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na geniÅŸ yer verdi.
Ä°ngiliz televizyon kanalÄ± BBC, Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, "Ä°stanbul'da gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ±: 35 kiÅŸiyi öldü" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±ya haberleÅŸtirdi.
Russian Today'in internet sitesinde terör saldÄ±rÄ±sÄ± ifadesi kullanÄ±larak sayÄ±lara yer verildi.
BUSÄ°NESS INSIDER: ONLARCA Ä°NSAN ÖLDÜ
Independent, "SilahlÄ± saldÄ±rganlar en az 35 kiÅŸiyi öldürdü" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±.Business Insider, "Ä°stanbul'daki gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ±nda onlarca insan öldü" ifadelerini kullandÄ±.
FOXNEWS: ZALÄ°M VE ACIMASIZ
Amerikan televizyon kanalÄ± Foxnews, 'Zalim ve AcÄ±masÄ±z' Ä°stanbul'daki yeni yÄ±l saldÄ±rÄ±sÄ±nda 35 kiÅŸi öldürüldü, 40 kiÅŸi yaralandÄ±" ifadelerini kullandÄ±.
The Guardian, "Ä°stanbul'da gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanarak 35 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.
DAÄ°LYMAÄ°L: KATÄ°L NOEL BABA
CNN International, "Ä°stanbul'da saldÄ±rÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanÄ±rken Vali Vasip Åžahin'in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± sayÄ±yÄ± verdi.
Dailymail internet sitesinde, "Katil Noel Baba" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±.
AP: BEYAZ SARAY SALDIRIYI KINADI
Associated Press olaya iliÅŸkin, "Beyaz Saray'Ä±n saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" yazdÄ±.
NY Times internet sitesinde yaptÄ±ÄŸÄ± haberde Ä°stanbul'da gece kulübüne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 35 kiÅŸi öldü" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±.