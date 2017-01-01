Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 08:34

Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼nya basÄ±nÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼


UluslararasÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±, Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ±n uÄŸrak mekanÄ± olan Reina'da dÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na geniÅŸ yer verdi.

Ä°ngiliz televizyon kanalÄ± BBC, Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, "Ä°stanbul'da gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ±: 35 kiÅŸiyi öldü" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±ya haberleÅŸtirdi.

Russian Today'in internet sitesinde terör saldÄ±rÄ±sÄ± ifadesi kullanÄ±larak sayÄ±lara yer verildi.

BUSÄ°NESS INSIDER: ONLARCA Ä°NSAN ÖLDÜ

Independent, "SilahlÄ± saldÄ±rganlar en az 35 kiÅŸiyi öldürdü" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±.Business Insider, "Ä°stanbul'daki gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ±nda onlarca insan öldü" ifadelerini kullandÄ±.

FOXNEWS: ZALÄ°M VE ACIMASIZ

Amerikan televizyon kanalÄ± Foxnews, 'Zalim ve AcÄ±masÄ±z' Ä°stanbul'daki yeni yÄ±l saldÄ±rÄ±sÄ±nda 35 kiÅŸi öldürüldü, 40 kiÅŸi yaralandÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

The Guardian, "Ä°stanbul'da gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanarak 35 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.

DAÄ°LYMAÄ°L: KATÄ°L NOEL BABA

CNN International, "Ä°stanbul'da saldÄ±rÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanÄ±rken Vali Vasip Åžahin'in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± sayÄ±yÄ± verdi.

Dailymail internet sitesinde, "Katil Noel Baba" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±.

AP: BEYAZ SARAY SALDIRIYI KINADI

Associated Press olaya iliÅŸkin, "Beyaz Saray'Ä±n saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" yazdÄ±.

NY Times internet sitesinde yaptÄ±ÄŸÄ± haberde Ä°stanbul'da gece kulübüne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 35 kiÅŸi öldü" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.