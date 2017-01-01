SaldÄ±rganÄ±n bindiÄŸi taksi emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ä°stanbul'da Reina adÄ±ndaki gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Olay yerinden kaÃ§an zanlÄ±nÄ±n mekana gelirken bildiÄŸi taksi de emniyete incelemeler iÃ§in gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°stanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. Noel Baba kÄ±yafeti giyen saldÄ±rgan, uzun namlulu silahla gece kulübüne girerek ateÅŸ açtÄ±. Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, saldÄ±rÄ±da bir polisin ÅŸehit olduÄŸunu, en az 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve 69 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n gece kulübüne gelmek için bindiÄŸi iddia edilen taksi emniyete götürüldü.