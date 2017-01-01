Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 08:37

SaldÄ±rganÄ±n bindiÄŸi taksi emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼


Ä°stanbul'da Reina adÄ±ndaki gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Olay yerinden kaÃ§an zanlÄ±nÄ±n mekana gelirken bildiÄŸi taksi de emniyete incelemeler iÃ§in gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°stanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. Noel Baba kÄ±yafeti giyen saldÄ±rgan, uzun namlulu silahla gece kulübüne girerek ateÅŸ açtÄ±. Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, saldÄ±rÄ±da bir polisin ÅŸehit olduÄŸunu, en az 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve 69 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n gece kulübüne gelmek için bindiÄŸi iddia edilen taksi emniyete götürüldü.

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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.