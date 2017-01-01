ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'dan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± TÃ¼rk yetkililerine yardÄ±m Ã¶nerisi

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, Ä°stanbul'da bir gece kulÃ¼bÃ¼nde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili taziyelerde bulunarak, TÃ¼rk yetkililere gerekli destek ve yardÄ±m iÃ§in ekibine talimat verdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, Ä°stanbul'da meydana gelen terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, masum insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesinden üzüntü duyduÄŸunu belirterek, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

OBAMA BÄ°LGÄ°LENDÄ°RÄ°LDÄ° VE GELÄ°ÅžMELER AKTARILDI

Beyaz Saray BasÄ±n Sözcüsü Eric Schultz tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ailesiyle birlikte Hawaii'de bulunan Obama'nÄ±n Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili bilgilendirildiÄŸi ve geliÅŸmelerin aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

GEREKLÄ° DESTEK VE YARDIM Ä°ÇÄ°N TALÄ°MAT VERDÄ°

Obama'nÄ±n, "masum insanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± kaybetmesinden dolayÄ± üzüntüsünü dile getirdiÄŸini ve hayatlarÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilediÄŸini" belirten Schultz, Obama'nÄ±n, ihtiyaç halinde Türk yetkililere gerekli destek ve yardÄ±mÄ±n yapÄ±lmasÄ± hususunda da ekibine talimat verdiÄŸini ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAN SALDIRIYA KINAMA

Schultz'un açÄ±klamasÄ±ndan kÄ±sa süre sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da kÄ±sa açÄ±klama yaptÄ±."ABD, Ä°stanbul'daki korkunç terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en güçlü ÅŸekilde kÄ±namaktadÄ±r." ifadesini kullanan Price, hayatlarÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralananlara acil ÅŸifalar diledi.

"TÜRKÄ°YE Ä°LE TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE KARÅžI DAYANIÅžMADAYIZ"

Price, NATO üyesi müttefik Türkiye ile terörün her türlüsüne karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma haline olduklarÄ±nÄ± da vurguladÄ±.