Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 08:41

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'dan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± TÃ¼rk yetkililerine yardÄ±m Ã¶nerisi


ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, Ä°stanbul'da bir gece kulÃ¼bÃ¼nde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili taziyelerde bulunarak, TÃ¼rk yetkililere gerekli destek ve yardÄ±m iÃ§in ekibine talimat verdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, Ä°stanbul'da meydana gelen terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, masum insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesinden üzüntü duyduÄŸunu belirterek, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

OBAMA BÄ°LGÄ°LENDÄ°RÄ°LDÄ° VE GELÄ°ÅžMELER AKTARILDI

Beyaz Saray BasÄ±n Sözcüsü Eric Schultz tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ailesiyle birlikte Hawaii'de bulunan Obama'nÄ±n Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili bilgilendirildiÄŸi ve geliÅŸmelerin aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

GEREKLÄ° DESTEK VE YARDIM Ä°ÇÄ°N TALÄ°MAT VERDÄ°

Obama'nÄ±n, "masum insanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± kaybetmesinden dolayÄ± üzüntüsünü dile getirdiÄŸini ve hayatlarÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilediÄŸini" belirten Schultz, Obama'nÄ±n, ihtiyaç halinde Türk yetkililere gerekli destek ve yardÄ±mÄ±n yapÄ±lmasÄ± hususunda da ekibine talimat verdiÄŸini ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAN SALDIRIYA KINAMA

Schultz'un açÄ±klamasÄ±ndan kÄ±sa süre sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da kÄ±sa açÄ±klama yaptÄ±."ABD, Ä°stanbul'daki korkunç terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en güçlü ÅŸekilde kÄ±namaktadÄ±r." ifadesini kullanan Price, hayatlarÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralananlara acil ÅŸifalar diledi.

"TÜRKÄ°YE Ä°LE TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE KARÅžI DAYANIÅžMADAYIZ"

Price, NATO üyesi müttefik Türkiye ile terörün her türlüsüne karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma haline olduklarÄ±nÄ± da vurguladÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.