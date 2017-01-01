SaldÄ±rÄ±dan yaralÄ± olarak kurtulan vatandaÅŸ SaÄŸ olan herkesin kafasÄ±na sÄ±ktÄ±lar dedi

Ä°stanbul'un en gÃ¶zde gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'da yaÅŸanana saldÄ±rÄ±dan sonra ÅžiÅŸli Hamidiye ÅžiÅŸli Etfal EÄŸitim Ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan vatandaÅŸ olay yerinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

ÅžiÅŸli Hamidiye ÅžiÅŸli Etfal EÄŸitim Ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne yaralÄ± bir arkadaÅŸÄ±nÄ± getiren gece kulübü çalÄ±ÅŸanÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ± anÄ±nÄ± anlattÄ±. Kulüpte garson olarak çalÄ±ÅŸan kiÅŸi, "ArkadaÅŸÄ±mÄ± getirdim. Panikle attÄ±k kendimizi biryere. Ä°ki kiÅŸilermiÅŸ. Birini gördük ama" dedi. "Patlama oldu mu? sorusuna ise, "Patlama olmadÄ± sadece taradÄ±lar. Ä°çeride çok yaralÄ± var. Mekanda 500- 600 kiÅŸi vardÄ±. tam olarak bilmiyorum" dedi. Hastaneye getirilen bir baÅŸka yaralÄ± da, "Herkesi taradÄ±lar. 3-4 kiÅŸi taramalarla taradÄ±. SaÄŸ olan herkesin kafasÄ±na sÄ±ktÄ±lar içeride" diye konuÅŸtu.