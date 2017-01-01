Bakan SÃ¼leyman Soylu Ä°hbarlar geliyor bizde ona gÃ¶re tedbirlerimizi alÄ±yoruz dedi

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlarÄ± ziyaret eden Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ saldÄ±rÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, "Milletimizin ÅŸunu bilmeye hakkÄ± var. YabancÄ± servislerden ve kendi istihbarat aÄŸÄ±mÄ±zdan ihbarlar gelmektedir. Buna yönelik tedbirler de alÄ±nÄ±yor." dedi. Bakan Soylu ayrÄ±ca saldÄ±rganÄ±n tek kiÅŸi olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.Soylu'nun açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar da ÅŸöyle:"YÄ±lbaÅŸÄ±ndan önce birçok operasyon gerçekleÅŸtirildi. Bu tip istihbaratlar hep geliyor. Buna yönelik tedbirler de alÄ±nÄ±yor. Biz olay yerine de gittik. Bir katliam gerçekleÅŸtirilmiÅŸ. Ä°nsanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±, vahÅŸet. Åžu ana kadar 39 insanÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti. 20 kiÅŸinin kimliÄŸi belli. Bunun 15'i yabancÄ± uyruklu, 5'i de Türk vatandaÅŸÄ±.

"SALDIRGANIN BÄ°R KÄ°ÅžÄ° OLDUÄžU GÖZÜKÜYOR"

Emniyet'in yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalar, bize verdikleri bilgiler çerçevesinde bir kiÅŸi olduÄŸu gözüküyor. Bir mont, pantolon ÅŸeklinde içeriye silahla tarayarak girmiÅŸ. Ä°çeride de farklÄ± bir giysiyle birlikte dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair bilgiler var. SaldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalar da devam ediyor."

SAÄžLIK BAKANI AKDAÄž: 4 YARALININ DURUMU CÄ°DDÄ°

YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin açÄ±klama yapan SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ ise "Åžuanda hastanelerde 65 yaralÄ± var. 65 yaralÄ±dan 4'ünün durumu oldukça ciddi. Böyle saldÄ±rÄ±larda yaralÄ±larÄ±n durumu deÄŸiÅŸebiliyor." dedi.