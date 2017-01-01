Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 09:02

Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± olay yerinden ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler


Ä°stanbul'da Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'ya dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Reina gece kulübüne saat 01.15 sÄ±ralarÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸti. Uzun namlulu silahla kapÄ± önündekilere ateÅŸ açan terörist 1 polis ile 1 vatandaÅŸÄ± ÅŸehit ettikten sonra içeriye girdi, vatandaÅŸlarÄ±n üzerine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±. Ä°stanbul Valisi ilk açÄ±klamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ± 35 olarak açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lerleyen dakikalarda kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçen Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, alçak saldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi. 21 kiÅŸinin kimliÄŸi (16'sÄ± yabancÄ±, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ±) belli oldu. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ ise yaralÄ± sayÄ±sÄ± 65 olarak açÄ±kladÄ±. Teröristi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. Ä°hbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi geldi. Polis saldÄ±rganÄ± yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ä°lk bilgilere göre güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±yan terörist kaçmayÄ± baÅŸardÄ±. YaralÄ±lar ambulansla çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.