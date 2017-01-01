Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± olay yerinden ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

Ä°stanbul'da Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'ya dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Reina gece kulübüne saat 01.15 sÄ±ralarÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸti. Uzun namlulu silahla kapÄ± önündekilere ateÅŸ açan terörist 1 polis ile 1 vatandaÅŸÄ± ÅŸehit ettikten sonra içeriye girdi, vatandaÅŸlarÄ±n üzerine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±. Ä°stanbul Valisi ilk açÄ±klamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ± 35 olarak açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lerleyen dakikalarda kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçen Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, alçak saldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi. 21 kiÅŸinin kimliÄŸi (16'sÄ± yabancÄ±, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ±) belli oldu. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ ise yaralÄ± sayÄ±sÄ± 65 olarak açÄ±kladÄ±. Teröristi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. Ä°hbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi geldi. Polis saldÄ±rganÄ± yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ä°lk bilgilere göre güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±yan terörist kaçmayÄ± baÅŸardÄ±. YaralÄ±lar ambulansla çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.