Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polisin kimliÄŸi belli oldu

BeÅŸiktaÅŸ OrtakÃ¶y'de bir gece kulÃ¼bÃ¼nde yaÅŸanan silahlÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis memurunun ismi belli oldu.

BeÅŸiktaÅŸ Ortaköy'de bir gece kulübünde yaÅŸanan silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru Burak YÄ±ldÄ±z'Ä±n cenazesi Adli TÄ±p Morguna götürülmek üzere hastaneden çÄ±karÄ±ldÄ±.BeÅŸiktaÅŸ Ortaköy'deki bir gece kulübüne yapÄ±lan silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru Burak YÄ±ldÄ±z'Ä±n cenazesi ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nden çÄ±karÄ±ldÄ±.Åžehidin cenazesi meslek arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan cenaze arabasÄ±na konuldu. Åžehidin mesai arkadaÅŸlarÄ± cenaze aracÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan dualar ederken yakÄ±nlarÄ± ise gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Åžehidin cenazesi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.