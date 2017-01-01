Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 09:12

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polisin kimliÄŸi belli oldu


BeÅŸiktaÅŸ OrtakÃ¶y'de bir gece kulÃ¼bÃ¼nde yaÅŸanan silahlÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis memurunun ismi belli oldu.

BeÅŸiktaÅŸ Ortaköy'de bir gece kulübünde yaÅŸanan silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru Burak YÄ±ldÄ±z'Ä±n cenazesi Adli TÄ±p Morguna götürülmek üzere hastaneden çÄ±karÄ±ldÄ±.BeÅŸiktaÅŸ Ortaköy'deki bir gece kulübüne yapÄ±lan silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru Burak YÄ±ldÄ±z'Ä±n cenazesi ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nden çÄ±karÄ±ldÄ±.Åžehidin cenazesi meslek arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan cenaze arabasÄ±na konuldu. Åžehidin mesai arkadaÅŸlarÄ± cenaze aracÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan dualar ederken yakÄ±nlarÄ± ise gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Åžehidin cenazesi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.