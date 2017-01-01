Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 09:17

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Ã¼Ã§ kritik telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ve Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°rfan Fidan ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yaptÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, saldÄ±rÄ± haberinin ardÄ±ndan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ve Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°rfan Fidan ile telefon görüÅŸmeleri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Olaydan büyük üzüntü duyan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiÄŸi, can kayÄ±plarÄ± ve yaralÄ±larÄ±n durumu hakkÄ±nda da bilgi aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

HÜKÜMETTEN Ä°LK AÇIKLAMA ADALET BAKANI BOZDAÄž'DAN

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±nda resmi Twitter hesabÄ± üzerinden açÄ±klamalarda bulundu.Bakan BozdaÄŸ'Ä±n açÄ±klamasÄ±ndan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:"Ä°stanbuldaki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet,yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±/sabÄ±r,yaralÄ±lara ÅŸifa diliyorum. Ä°stanbul'daki menfur terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± yapan teröristi,saldÄ±rÄ± emri verenleri ve saldÄ±rÄ±ya yardÄ±m edenleri lanetliyorum.

Ä°stanbul'daki Gece Kulübüne Düzenlenen Terör SaldÄ±rÄ±sÄ±na Geçici YayÄ±n YasaÄŸÄ± Geldi

Bu; Türkiye'mize,huzurumuza,birliÄŸimize,kardeÅŸliÄŸimize ve hepimize yapÄ±lmÄ±ÅŸ kalleÅŸ ve hain bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±dÄ±r. Hiçbir terör saldÄ±rÄ±sÄ±; birliÄŸimizi bozamayacak,kardeÅŸliÄŸimizi yok edemeyecek,Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uÄŸraÅŸamayacaktÄ±r. Terörün kökünü kazÄ±mak için Türkiye, bundan önce olduÄŸu gibi bundan sonra da kararlÄ± ve etkin mücadelesini sürdürecek / terörü,bitirecektir."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.