Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili ilginÃ§ detaylar

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de gece kulÃ¼bÃ¼ne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. SaldÄ±rganÄ±n ArapÃ§a konuÅŸtuÄŸu ve Noel baba kostÃ¼mÃ¼yle Reina'ya gelip baÅŸka bir kÄ±yafetle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Ä°stanbul Ortaköy'de ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n detaylarÄ± ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±.SaldÄ±rgan Reina önüne Noel Baba kostümüyle geldi. Elindeki uzun namlulu silahla ateÅŸ ederek kapÄ±da duran polisi ÅŸehit etti.KapÄ±daki polisi ÅŸehit ederek içeri giren ve Arapça konuÅŸan saldÄ±rgan, içeridekilerin üzerine ateÅŸ açtÄ±.YÄ±lbaÅŸÄ± için Reina'ya 1122 kiÅŸinin rezervasyon yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ± esanasÄ±nda içeride 700 - 800 kiÅŸinin bulunduÄŸu ve saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n panikle denize atladÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.