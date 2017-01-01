Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 09:21

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili ilginÃ§ detaylar


Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de gece kulÃ¼bÃ¼ne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. SaldÄ±rganÄ±n ArapÃ§a konuÅŸtuÄŸu ve Noel baba kostÃ¼mÃ¼yle Reina'ya gelip baÅŸka bir kÄ±yafetle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Ä°stanbul Ortaköy'de ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n detaylarÄ± ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±.SaldÄ±rgan Reina önüne Noel Baba kostümüyle geldi. Elindeki uzun namlulu silahla ateÅŸ ederek kapÄ±da duran polisi ÅŸehit etti.KapÄ±daki polisi ÅŸehit ederek içeri giren ve Arapça konuÅŸan saldÄ±rgan, içeridekilerin üzerine ateÅŸ açtÄ±.YÄ±lbaÅŸÄ± için Reina'ya 1122 kiÅŸinin rezervasyon yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ± esanasÄ±nda içeride 700 - 800 kiÅŸinin bulunduÄŸu ve saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n panikle denize atladÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

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Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

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