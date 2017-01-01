TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 17 bina vurularak, 34 DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirildi.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin oluÅŸturduÄŸu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadÄ±yla 24 AÄŸustos 2016 tarihinde baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sürdürülüyor.

"HEDEFLER Ä°MHA EDÄ°LDÄ°"

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada harekatÄ±n 131. günündeki geliÅŸmeler ÅŸu ÅŸekilde açÄ±klandÄ±:"Muhalif unsurlardan oluÅŸan Özel Görev Kuvvet GruplarÄ± tarafÄ±ndan havadan ve karadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸi ile El Bab'Ä±n ele geçirilmesine yönelik planlÄ± harekatÄ±n icrasÄ±na devam edilmiÅŸtir. Hedef tespit vasÄ±talarÄ± ile tespit edilen 166 DEAÅž terör örgütü hedefi ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak terörist unsurlar üzerinde sürekli bir baskÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ, Özel Görev Kuvvet GruplarÄ±nÄ±n harekat alanÄ±ndaki faaliyetleri kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, DEAÅž TÖ mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan bazÄ± hedefler de imha edilmiÅŸtir.

"17 BÄ°NA VURULDU"

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafÄ±ndan Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Shamaviyah'da bulunan 17 DEAÅž terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatÄ± sonucunda barÄ±nma, savunma ve silah mevzii olarak kullanÄ±lan toplam 17 bina imha edilmiÅŸtir. Gün içerisinde yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda 3 muhalif yaralanmÄ±ÅŸ, 34 DEAÅž terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir. DEAÅž terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timlerimiz tarafÄ±ndan 1 mayÄ±n ve 23 EYP imha edilmiÅŸ, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bugüne kadar çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 2 bin 579 EYP ve 43 mayÄ±n kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, bölgede yaÅŸayan sivil halkÄ±n zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."