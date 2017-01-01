Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 09:29

ÃœnlÃ¼ futbolcu Sefa BoydaÅŸ KÄ±z arkadaÅŸÄ±mÄ± sÄ±rtÄ±ma alÄ±p koÅŸtum dedi


ÃœnlÃ¼ futbolcu Sefa BoydaÅŸ, Ä°stanbul'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili olay yerinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen saldÄ±rÄ±dan kurtulmayÄ± baÅŸaran futbolcu Sefa BoydaÅŸ, saldÄ±rÄ± anÄ±nÄ± anlattÄ±.SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Reina'da bulunan futbolcu Sefa BoydaÅŸ saldÄ±rÄ± anÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, "Ä°nsanlar saÄŸa sola kaçÄ±ÅŸÄ±yordu. VurulanlarÄ± bÄ±rakÄ±n, bayÄ±lanlar da oldu olduÄŸu yerde. KÄ±z arkadaÅŸÄ±m da bayÄ±ldÄ±. SÄ±rtÄ±ma alÄ±p koÅŸtum" diyerek anlattÄ±.

"Ä°ÇERÄ°SÄ° BAYAÄžI KALABALIKTI"

"Saat itibariyle en kalabalÄ±k saatlerdi. Ä°çerisi bayaÄŸÄ± kalabalÄ±ktÄ±" diyen BoydaÅŸ, henüz bugün bu tür ihtimali konuÅŸtuklarÄ±nÄ± ama Reina gibi bir yerde bu tür bu olayÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± akÄ±llarÄ±na getirmediklerini söyledi. BoydaÅŸ ayrÄ±ca "Oradan hemen çÄ±kamadÄ±k, kimse çÄ±kamadÄ±. Polisler çok hÄ±zlÄ± geldi ve herkesi kontrol altÄ±na aldÄ± ve konuÅŸabilenlerin ifadesini aldÄ±" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.