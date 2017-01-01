ÃœnlÃ¼ futbolcu Sefa BoydaÅŸ KÄ±z arkadaÅŸÄ±mÄ± sÄ±rtÄ±ma alÄ±p koÅŸtum dedi

ÃœnlÃ¼ futbolcu Sefa BoydaÅŸ, Ä°stanbul'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili olay yerinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen saldÄ±rÄ±dan kurtulmayÄ± baÅŸaran futbolcu Sefa BoydaÅŸ, saldÄ±rÄ± anÄ±nÄ± anlattÄ±.SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Reina'da bulunan futbolcu Sefa BoydaÅŸ saldÄ±rÄ± anÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, "Ä°nsanlar saÄŸa sola kaçÄ±ÅŸÄ±yordu. VurulanlarÄ± bÄ±rakÄ±n, bayÄ±lanlar da oldu olduÄŸu yerde. KÄ±z arkadaÅŸÄ±m da bayÄ±ldÄ±. SÄ±rtÄ±ma alÄ±p koÅŸtum" diyerek anlattÄ±.

"Ä°ÇERÄ°SÄ° BAYAÄžI KALABALIKTI"

"Saat itibariyle en kalabalÄ±k saatlerdi. Ä°çerisi bayaÄŸÄ± kalabalÄ±ktÄ±" diyen BoydaÅŸ, henüz bugün bu tür ihtimali konuÅŸtuklarÄ±nÄ± ama Reina gibi bir yerde bu tür bu olayÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± akÄ±llarÄ±na getirmediklerini söyledi. BoydaÅŸ ayrÄ±ca "Oradan hemen çÄ±kamadÄ±k, kimse çÄ±kamadÄ±. Polisler çok hÄ±zlÄ± geldi ve herkesi kontrol altÄ±na aldÄ± ve konuÅŸabilenlerin ifadesini aldÄ±" dedi.