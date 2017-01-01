Reina'da gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±yÄ± magazin dÃ¼nyasÄ± bÃ¶yle kÄ±nadÄ±

Gece saatlerinde Ä°stanbul Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± pek Ã§ok Ã¼nlÃ¼ sosyal medya hesabÄ±ndan kÄ±nadÄ±.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ortaköy'de Reina gece kulübüne silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. 35 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 65 yaralÄ± olduÄŸu açÄ±klandÄ±. Gece saatlerinde yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesinde olan pek çok ünlü de bu acÄ± haberle sarsÄ±ldÄ±. 'YÄ±lbaÅŸÄ± KatliamÄ±' ve 'Katliam Var' etiketi ve baÅŸlÄ±klarÄ±yla paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte ünlülerin Reina terör saldÄ±rÄ±sÄ±na tepkileri:

Seda Sayan: Her defasÄ±nda YETERRR diyoruz ama yetmiyor...Terörün Allah belasÄ±nÄ± versin!!!!!!

Haberi alan ÇaÄŸla ÅžÄ±kel, "AllahÄ±m nasÄ±l olur." dedi ve '#katliamvar' etiketi kullandÄ±.

YÄ±lbaÅŸÄ±nda Bakü'de konser veren Demet AkalÄ±n: En az 35 ölü, yazÄ±k bize

ÅžarkÄ±cÄ± Murat Boz, #Ä°stanbul etiketiyle paylaÅŸtÄ±.

Kerimcan Durmaz: Ülkemizin baÅŸÄ± saÄŸolsun. Vefat edenlerin ailelerine canÄ± gönülden baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara Allah'tan ÅŸifa diliyorum. Bu hain saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Çok üzgünüm, çok güzel bir yÄ±la merhaba dedik. Helal olsun!

Ünlü modacÄ± RaÅŸit BaÄŸzÄ±baÄŸlÄ±, Reina'nÄ±n temsili görünümünü paylaÅŸarak: Diyecek söz, yazacak biÅŸey bulamÄ±yorum.. HayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Ünlü popçu Mustafa Ceceli: Gözümü böyle bir haberle açacaÄŸÄ±mÄ± ve terör belasÄ±nÄ±n bu kadar da ÅŸerefsiz olacaÄŸÄ±nÄ± aklÄ±mÄ±n ucundan geçirmedim.