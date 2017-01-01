Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 09:47

Reina'da gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±yÄ± magazin dÃ¼nyasÄ± bÃ¶yle kÄ±nadÄ±


Gece saatlerinde Ä°stanbul Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± pek Ã§ok Ã¼nlÃ¼ sosyal medya hesabÄ±ndan kÄ±nadÄ±.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ortaköy'de Reina gece kulübüne silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. 35 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 65 yaralÄ± olduÄŸu açÄ±klandÄ±. Gece saatlerinde yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesinde olan pek çok ünlü de bu acÄ± haberle sarsÄ±ldÄ±. 'YÄ±lbaÅŸÄ± KatliamÄ±' ve 'Katliam Var' etiketi ve baÅŸlÄ±klarÄ±yla paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte ünlülerin Reina terör saldÄ±rÄ±sÄ±na tepkileri:

Seda Sayan: Her defasÄ±nda YETERRR diyoruz ama yetmiyor...Terörün Allah belasÄ±nÄ± versin!!!!!!

Haberi alan ÇaÄŸla ÅžÄ±kel, "AllahÄ±m nasÄ±l olur." dedi ve '#katliamvar' etiketi kullandÄ±.

YÄ±lbaÅŸÄ±nda Bakü'de konser veren Demet AkalÄ±n: En az 35 ölü, yazÄ±k bize

ÅžarkÄ±cÄ± Murat Boz, #Ä°stanbul etiketiyle paylaÅŸtÄ±.

Kerimcan Durmaz: Ülkemizin baÅŸÄ± saÄŸolsun. Vefat edenlerin ailelerine canÄ± gönülden baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara Allah'tan ÅŸifa diliyorum. Bu hain saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Çok üzgünüm, çok güzel bir yÄ±la merhaba dedik. Helal olsun!

Ünlü modacÄ± RaÅŸit BaÄŸzÄ±baÄŸlÄ±, Reina'nÄ±n temsili görünümünü paylaÅŸarak: Diyecek söz, yazacak biÅŸey bulamÄ±yorum.. HayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Ünlü popçu Mustafa Ceceli: Gözümü böyle bir haberle açacaÄŸÄ±mÄ± ve terör belasÄ±nÄ±n bu kadar da ÅŸerefsiz olacaÄŸÄ±nÄ± aklÄ±mÄ±n ucundan geçirmedim.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.