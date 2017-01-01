Reina saldÄ±rÄ±sÄ± Samanyolu TV'nin dizisinde yer alÄ±yormuÅŸ

Gece saatlerinde Reina adlÄ± gÃ¶zde eÄŸlence mekanÄ±nd yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± Samanyolu TV'nin "Kollama" dizisini hatÄ±rlattÄ±.

Ä°stanbul'un gözde eÄŸlence mekanlarÄ±ndan Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi meydana gelen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 65 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n düzenleniÅŸ biçimi, FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda kapatÄ±lan Samanyolu TV'nin 'Kollama' adlÄ± dizisini hatÄ±rlattÄ±.

89. BÖLÜM BÜYÜKELÇÄ° SUÄ°KASTI, 90. BÖLÜM NOEL BABA

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Karlov'a yönelik suikastÄ± hatÄ±rlatan bölümüyle önceki hafta tartÄ±ÅŸma konusu olan 'Kollama' adlÄ± dizide, 'Noel Baba'lÄ± saldÄ±rÄ± senaryosuna da yer verildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Büyükelçi suikastÄ± dizinin 89. bölümünde yer alÄ±rken, 90. bölümde ise Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki bir teröristin canlÄ± bomba eylemi yapmak için bir okula gittiÄŸi görüldü.