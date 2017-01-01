Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 10:07

Reina saldÄ±rÄ±sÄ± Samanyolu TV'nin dizisinde yer alÄ±yormuÅŸ


Gece saatlerinde Reina adlÄ± gÃ¶zde eÄŸlence mekanÄ±nd yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± Samanyolu TV'nin "Kollama" dizisini hatÄ±rlattÄ±.

Ä°stanbul'un gözde eÄŸlence mekanlarÄ±ndan Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi meydana gelen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 65 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n düzenleniÅŸ biçimi, FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda kapatÄ±lan Samanyolu TV'nin 'Kollama' adlÄ± dizisini hatÄ±rlattÄ±.

89. BÖLÜM BÜYÜKELÇÄ° SUÄ°KASTI, 90. BÖLÜM NOEL BABA

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Karlov'a yönelik suikastÄ± hatÄ±rlatan bölümüyle önceki hafta tartÄ±ÅŸma konusu olan 'Kollama' adlÄ± dizide, 'Noel Baba'lÄ± saldÄ±rÄ± senaryosuna da yer verildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Büyükelçi suikastÄ± dizinin 89. bölümünde yer alÄ±rken, 90. bölümde ise Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki bir teröristin canlÄ± bomba eylemi yapmak için bir okula gittiÄŸi görüldü.

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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.