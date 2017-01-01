BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m TerÃ¶r bizi korkutamaz, biz terÃ¶rÃ¼ korkuturuz dedi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Reina'daki saldÄ±rÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Reina'daki hain saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mikrofonlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçen BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, önemli açÄ±klamalarda bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz." dedi. Öte yandan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, teröristin Noel Baba kÄ±yafeti giydiÄŸiyle ilgili iddiayÄ± da "AslÄ± astarÄ± yok." diyerek yalanladÄ±.

Ä°ÅŸte YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±:"Dün akÅŸam bir eÄŸlence merkezinde savunmasÄ±z sivil insanlara karÅŸÄ± alçakça bir eylem gerçekleÅŸtirildi. Bu olayda Türk ve yabancÄ± uyruklu olmak üzere 39 masum insan hayatÄ±nÄ± kaybetti, 60'un üzerinde yaralÄ± var. YaralÄ±lardan durumu kritik olanlar var. Hastanelerimiz ve doktorlarÄ±mÄ±z büyük çaba gösteriyorlar.

"MÜCADELEMÄ°ZÄ°N BÄ°R KARÅžILIÄžININ OLACAÄžINI BÄ°LÄ°YORDUK"

Terörün amacÄ± birliÄŸimizi beraberliÄŸimizi zedelemek. Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karÅŸÄ±, hem FETÖ ve DAEÅž'e karÅŸÄ± amansÄ±z bir mücadele veriyor. Bunun bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz ama teröre asla boyun eÄŸmeyeceÄŸiz. bugün burada olan terör dünyanÄ±n baÅŸka bir ülkesinde de olabilir. Bunun garantisi yok, hiç bir ülke güvende deÄŸil.

"TERÖR BÄ°ZÄ° KORKUTAMAZ, BÄ°Z ONU KORKUTURUZ"

Türkiye'nin Suriye'de önemli bir görev almasÄ± ve attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlar ciddi bir baÅŸarÄ± anlamÄ±na geliyor. Bu ve buna benzer olaylarla tüm ülkeler karÅŸÄ±laÅŸÄ±labilir. terör bizi yÄ±ldÄ±ramaz, kardeÅŸliÄŸimizi bozamaz. terör bizi korkutamaz, biz onu korkuturuz. Terörün üstüne gitmeye devam edeceÄŸiz. Bir kez daha hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum.

NOEL BABA Ä°DDÄ°ASI YALAN

BazÄ± yerlerde kulaÄŸÄ±ma geliyor, 'terörist noel baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girmiÅŸ gelmiÅŸ ve bu olaylarÄ± yapmÄ±ÅŸ.' AslÄ± astarÄ± yok. BildiÄŸiniz silahlÄ± bir terörist. SilahÄ±nÄ± çekerek kapÄ±daki korumalarÄ± ve bir polisimizi ÅŸehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele kurÅŸun yaÄŸdÄ±rmak suretiyle insanlarÄ±mÄ±zÄ±n ölümüne vesile oluyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda, silahÄ±nÄ± olay yerinde bÄ±rakÄ±p, kargaÅŸadan yararlanarak olay yerinden kaçÄ±yor.

SALDIRGANIN KÄ°MLÄ°ÄžÄ°

Bununla ilgili ihtimaller ÅŸekillenmeye baÅŸladÄ±. Polis emniyet istihbarat birimleri yoÄŸun bir koordinasyon içerisinde çalÄ±ÅŸmayÄ± yürütüyorlar."