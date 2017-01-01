Åžehit polisin BeÅŸiktaÅŸ saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili paylaÅŸÄ±mÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±

Reina'da gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen polis memuru Burak YÄ±ldÄ±z, BeÅŸiktaÅŸ saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± kaybeden meslektaÅŸlarÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m yÃ¼rekleri burktu.

Ä°stanbul'da bir gece kulübünde gerçekleÅŸen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit düÅŸen polis memuru 22 yaÅŸÄ±ndaki Burak YÄ±ldÄ±z'Ä±n Mersin'deki ailesine acÄ± haber ulaÅŸtÄ±.Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit düÅŸen Burak YÄ±ldÄ±z'Ä±n ailesinin oturduÄŸu Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki eve giden yetkililer, saÄŸlÄ±k ekipleri eÅŸliÄŸinde acÄ± haberi ailesine verdi.Haberi alan anne AslÄ± YÄ±ldÄ±z fenalÄ±k geçirirken, ablasÄ± Leyla YÄ±ldÄ±z ve yakÄ±nlarÄ± da gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.

TAZÄ°YEDE BULUNDULAR

Åžehidin evinin önüne kurulan taziye çadÄ±rÄ±na gelen Ä°l Emniyet Müdürü Mehmet Åžahne, ÅŸehidin ablasÄ± Leyla YÄ±ldÄ±z'a ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Mersin BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Burhanettin Kocamaz ve Toroslar KaymakamÄ± Kaya ÇÄ±tak da taziye ziyaretinde bulundu.

TÜRK BAYRAÄžI ASILDI

Kurulan çadÄ±r önünde Toroslar Ä°lçe Müftüsü Mehmet Çabuk tarafÄ±ndan dualar okundu. Åžehidin ailesinin oturduÄŸu binaya Türk bayraÄŸÄ± asÄ±lÄ±rken, komÅŸularÄ± da balkonlarÄ±na bayrak astÄ±.

1,5 YILLIK POLÄ°S MEMURUYDU

Bu arada, üç çocuklu ailenin en küçüÄŸü olan Burak YÄ±ldÄ±z'Ä±n 1,5 yÄ±llÄ±k polis olduÄŸu ve Ä°stanbul'da polislik yapan aÄŸabeyi Murat YÄ±ldÄ±z'la aynÄ± evde kaldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, babasÄ±nÄ±n da geçmiÅŸ yÄ±llarda vefat ettiÄŸi kaydedildi.

YÜREK YAKAN PAYLAÅžIM

Burak YÄ±ldÄ±z'Ä±n, geçtiÄŸimiz günlerde Ä°stanbul Vodafone Arena yakÄ±nÄ±ndaki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit edilen meslektaÅŸlarÄ± için sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu öÄŸrenildi.YÄ±ldÄ±z'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na, "Yere düÅŸtü kaskÄ±nÄ±z, annenizin öpmeye kÄ±yamadÄ±ÄŸÄ± alnÄ±nÄ±zÄ± koruyan. Bir sedyeye koyuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtÄ± yaÅŸÄ±nÄ±z, 20,21,22? YaÅŸÄ±nÄ±zla ölçülebilir mi ki yiÄŸitliÄŸiniz? Åžimdi ardÄ±nÄ±zdan gözlerimizde yaÅŸ, yüreÄŸimizde yangÄ±n kaldÄ±. Kinimiz diri kalacak. Allah gözü yaÅŸlÄ± ailelerine sabÄ±r versin. MekanÄ±nÄ±z cennet olsun kardeÅŸlerim." yazdÄ±ÄŸÄ± görüldü.