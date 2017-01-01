KuruÃ§eÅŸme'deki ÅŸÃ¼pheli ÅŸahsÄ±n Reina'ya saldÄ±ran zanlÄ± olabileceÄŸi iddiasÄ±yla polis alarma geÃ§ti

KuruÃ§eÅŸme'de ÅŸÃ¼pheli bir ÅŸahÄ±s gÃ¶ren vatandaÅŸlar, dÃ¼n gece yaÅŸanan faciayla ilgili olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek polise ihbar etti. Polisin geniÅŸ Ã§aplÄ± aramalarÄ± sonucu ÅŸahsa ulaÅŸamadÄ±.

Ä°stanbul Ortaköy'de yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesi için gece kulübüne gelenleri katlettikten sonra kayÄ±plara karÄ±ÅŸan saldÄ±rgan teröristi yakalamak için çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor.Ortaköy'de gece kulübünde yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili olabileceÄŸinden ÅŸüphelenilen bir ÅŸahÄ±s ihbarÄ± polisi harekete geçirdi. KuruçeÅŸme Muhtar Hüseyin Sokak'ta ÅŸüpheli bir ÅŸahÄ±s gören vatandaÅŸlar, gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili olabileceÄŸini düÅŸünerek polise ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat ve Terörle Mücadele polisleri, KuruçeÅŸme mezarlÄ±ÄŸÄ±nda ve çevredeki evlerde geniÅŸ çaplÄ± bir arama çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, aramalar sonucunda bir ÅŸahsa rastlamadÄ±. AramalarÄ±n ardÄ±ndan polis ekipleri bölgeden ayrÄ±ldÄ±.