Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 16:55

KuruÃ§eÅŸme'deki ÅŸÃ¼pheli ÅŸahsÄ±n Reina'ya saldÄ±ran zanlÄ± olabileceÄŸi iddiasÄ±yla polis alarma geÃ§ti


KuruÃ§eÅŸme'de ÅŸÃ¼pheli bir ÅŸahÄ±s gÃ¶ren vatandaÅŸlar, dÃ¼n gece yaÅŸanan faciayla ilgili olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek polise ihbar etti. Polisin geniÅŸ Ã§aplÄ± aramalarÄ± sonucu ÅŸahsa ulaÅŸamadÄ±.

Ä°stanbul Ortaköy'de yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesi için gece kulübüne gelenleri katlettikten sonra kayÄ±plara karÄ±ÅŸan saldÄ±rgan teröristi yakalamak için çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor.Ortaköy'de gece kulübünde yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili olabileceÄŸinden ÅŸüphelenilen bir ÅŸahÄ±s ihbarÄ± polisi harekete geçirdi. KuruçeÅŸme Muhtar Hüseyin Sokak'ta ÅŸüpheli bir ÅŸahÄ±s gören vatandaÅŸlar, gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili olabileceÄŸini düÅŸünerek polise ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat ve Terörle Mücadele polisleri, KuruçeÅŸme mezarlÄ±ÄŸÄ±nda ve çevredeki evlerde geniÅŸ çaplÄ± bir arama çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, aramalar sonucunda bir ÅŸahsa rastlamadÄ±. AramalarÄ±n ardÄ±ndan polis ekipleri bölgeden ayrÄ±ldÄ±.

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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.