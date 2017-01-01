Gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã§oÄŸu Arap vatandaÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de bulunan Reina adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±da Ã¶len ve yaralananlarÄ±n Ã§oÄŸunun Arap Ã¼lkesi vatandaÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Ä°stanbul'un gözde gece kulübü Reina'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 65 kiÅŸi de yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlarÄ±n çoÄŸunun Arap ülkesi vatandaÅŸlarÄ±ndan olduÄŸunu duyurdu.

"AÄžIRLIKLI OLARAK ARAP ÜLKELERÄ°NDEN GELENLER VARMIÅž"

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, konuyla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi: "Türk vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da var, yabancÄ±lar da var. BirçoÄŸu birçok kez Türkiye'ye gelmiÅŸ. Türkiye'ye defaatle gelmiÅŸ yabancÄ±lar var. Türkiye'yi tanÄ±yorlar, biliyorlar. YabancÄ±lar ve Türkler var ama aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yabancÄ±lar. FarklÄ± farklÄ± milletlerden, Suudi ArabistanlÄ±, FaslÄ±, LübnanlÄ±, LibyalÄ±, farklÄ± milletlerden vatandaÅŸlar var."