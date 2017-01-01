Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 17:01

Gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã§oÄŸu Arap vatandaÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±


Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de bulunan Reina adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±da Ã¶len ve yaralananlarÄ±n Ã§oÄŸunun Arap Ã¼lkesi vatandaÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Ä°stanbul'un gözde gece kulübü Reina'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 65 kiÅŸi de yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlarÄ±n çoÄŸunun Arap ülkesi vatandaÅŸlarÄ±ndan olduÄŸunu duyurdu.

"AÄžIRLIKLI OLARAK ARAP ÜLKELERÄ°NDEN GELENLER VARMIÅž"

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, konuyla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi: "Türk vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da var, yabancÄ±lar da var. BirçoÄŸu birçok kez Türkiye'ye gelmiÅŸ. Türkiye'ye defaatle gelmiÅŸ yabancÄ±lar var. Türkiye'yi tanÄ±yorlar, biliyorlar. YabancÄ±lar ve Türkler var ama aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yabancÄ±lar. FarklÄ± farklÄ± milletlerden, Suudi ArabistanlÄ±, FaslÄ±, LübnanlÄ±, LibyalÄ±, farklÄ± milletlerden vatandaÅŸlar var."

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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.