BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m saldÄ±rganÄ±n olay yerinden nasÄ±l kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Reina'da yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili saldÄ±rganÄ±n olay yerinden kaÃ§Ä±ÅŸÄ± hakkÄ±nda bilgilendirme yaparak, durumu anlattÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Reina'yÄ± kana bulayan saldÄ±rganÄ±n olay yerinden kaçÄ±ÅŸÄ±yla ilgili bilgilendirmede bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n saldÄ±rganla ilgili sözleri ÅŸu ÅŸekilde: "SilahÄ±nÄ± çekerek kapÄ±daki korumalarÄ± ve bir polisimizi ÅŸehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele kurÅŸun yaÄŸdÄ±rmak suretiyle insanlarÄ±mÄ±zÄ±n ölümüne vesile oluyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda, silahÄ±nÄ± olay yerinde bÄ±rakÄ±p, kargaÅŸadan yararlanarak olay yerinden kaçÄ±yor."