Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 17:11

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m saldÄ±rganÄ±n olay yerinden nasÄ±l kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±


BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Reina'da yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili saldÄ±rganÄ±n olay yerinden kaÃ§Ä±ÅŸÄ± hakkÄ±nda bilgilendirme yaparak, durumu anlattÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Reina'yÄ± kana bulayan saldÄ±rganÄ±n olay yerinden kaçÄ±ÅŸÄ±yla ilgili bilgilendirmede bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n saldÄ±rganla ilgili sözleri ÅŸu ÅŸekilde: "SilahÄ±nÄ± çekerek kapÄ±daki korumalarÄ± ve bir polisimizi ÅŸehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele kurÅŸun yaÄŸdÄ±rmak suretiyle insanlarÄ±mÄ±zÄ±n ölümüne vesile oluyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda, silahÄ±nÄ± olay yerinde bÄ±rakÄ±p, kargaÅŸadan yararlanarak olay yerinden kaçÄ±yor."

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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.