Reina'da gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Ayhan ArÄ±k son yolcuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

SilahlÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kapÄ±da gece kulÃ¼bÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶revlilerle birlikte Ä±sÄ±nmak iÃ§in Ã§ay iÃ§tiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen turizm ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ayhan ArÄ±k yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ortaköy'de dün gece yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde gerçekleÅŸen silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden turizm ÅŸoförü Ayhan ArÄ±k son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Cenaze töreninde gözyaÅŸlarÄ± sel oldu.Ortaköy'de dün gece bir eÄŸlence mekanÄ±nda yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde gerçekleÅŸen ve biri polis 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybedip, 65 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kurbanlarÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlanmaya baÅŸladÄ±. SilahlÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kapÄ±da gece kulübünde çalÄ±ÅŸan görevlilerle birlikte Ä±sÄ±nmak için çay içtiÄŸi öÄŸrenilen turizm ÅŸoförü Ayhan ArÄ±k'ta hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden biriydi.

2 OÄžLU TAZÄ°YELERÄ° KABUL ETTÄ°

EÄŸlence mekanÄ±na turist getiren servis ÅŸoförünün uzun yÄ±llardÄ±r turizm ÅŸoförlüÄŸü yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. UlaÅŸ ve AnÄ±l isimli iki erkek çocuk babasÄ± olan ArÄ±k'Ä±n cenazesi, Küçükköy Merkez Camii'nden kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Törende ArÄ±k'Ä±n babasÄ± Davut ArÄ±k, eÅŸi Özlem ArÄ±k, kardeÅŸi Faruk ArÄ±k ve 2 oÄŸlu taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine ArÄ±k'Ä±n ailesi, yakÄ±nlarÄ±, iÅŸ arkadaÅŸlarÄ± ve komÅŸularÄ± katÄ±ldÄ±.

TEKBÄ°RLER EÅžLÄ°ÄžÄ°NDE DEFNEDÄ°LDÄ°

Ayakta durmakta zorlanan Ayhan ArÄ±k'Ä±n eÅŸi Özlem ArÄ±k komÅŸularÄ± tarafÄ±ndan teselli edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Tabutun baÅŸÄ±na gelen oÄŸullarÄ± UlaÅŸ, AnÄ±l ve kardeÅŸi Faruk ArÄ±k, birbirlerine sarÄ±larak gözyaÅŸÄ± döktü. ArÄ±k'Ä±n küçük yeÄŸeninin de amcasÄ±nÄ±n tabutunu okÅŸayÄ±p asker selamÄ± verdiÄŸi görüldü. ArÄ±k'Ä±n cenazesi, ikindi namazÄ±na müteakip kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tekbirler eÅŸliÄŸinde YeÅŸilyayla MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi.