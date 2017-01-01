Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 17:15

Gece kulÃ¼bÃ¼nde yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin isimleri aÃ§Ä±klandÄ±


Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de bulunan gece kulÃ¼bÃ¼nde yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Adli TÄ±p Ã¶lenlerin isimlerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°stanbul'un gözde gece kulüplerinden Reina'ya düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 65 kiÅŸi de yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±da yabancÄ± uyruklu kiÅŸiler de can verdi. Ünlü eÄŸlence merkezi Reina'ya yapÄ±lan alçak saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin isimleri de belli olmaya baÅŸladÄ±. Adli TÄ±p'tan alÄ±nan bilgiye göre hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin isimleri ÅŸu ÅŸekilde: Burak YÄ±ldÄ±z (Åžehit Polis) , Fatih Çakmak, Yunus Görmek, Hatice KarcÄ±lar, BahadÄ±r ÇakÄ±r, Ayhan ArÄ±k, Mustafa Jalal Abbas, Mustafa Kaya, Baran Cemal, Mustafa BarÄ±n, Kenan Kutluk, Ahmed Saud Alfadul, Muhammed Saud Alfadul, Hatice AslandoÄŸu, Mustafa Seymen, Hatice Uyar, Ahmed Raad (Irak)

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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.