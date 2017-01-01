Gece kulÃ¼bÃ¼nde yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin isimleri aÃ§Ä±klandÄ±

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de bulunan gece kulÃ¼bÃ¼nde yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Adli TÄ±p Ã¶lenlerin isimlerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°stanbul'un gözde gece kulüplerinden Reina'ya düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 65 kiÅŸi de yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±da yabancÄ± uyruklu kiÅŸiler de can verdi. Ünlü eÄŸlence merkezi Reina'ya yapÄ±lan alçak saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin isimleri de belli olmaya baÅŸladÄ±. Adli TÄ±p'tan alÄ±nan bilgiye göre hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin isimleri ÅŸu ÅŸekilde: Burak YÄ±ldÄ±z (Åžehit Polis) , Fatih Çakmak, Yunus Görmek, Hatice KarcÄ±lar, BahadÄ±r ÇakÄ±r, Ayhan ArÄ±k, Mustafa Jalal Abbas, Mustafa Kaya, Baran Cemal, Mustafa BarÄ±n, Kenan Kutluk, Ahmed Saud Alfadul, Muhammed Saud Alfadul, Hatice AslandoÄŸu, Mustafa Seymen, Hatice Uyar, Ahmed Raad (Irak)