Gece kulÃ¼bÃ¼ne karanfil bÄ±rakmak isteyen CHP'li vekiller ile polis arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±

Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± CHP'li milletvekilleri gece kulÃ¼bÃ¼ne karanfil bÄ±rakmak isteyince polisler araya girdi.

Ortaköy'de saldÄ±rÄ± düzenlenen gece kulübünde polis ekiplerinin çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken CHP'li bir heyet olay yerine karanfil bÄ±rakmak istedi. CHP'li Gürsel Tekin, CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Cemal Canpolat, BeÅŸiktaÅŸ Belediye baÅŸkanÄ± Murat Hazinedar'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu CHP'li heyet olay yerine gitmek istedi. Olay yerine karanfil bÄ±rakmak isteyen CHP'li heyete ekipler incelemelerin devam ettiÄŸi gerekçesiyle izin vermedi. Polisin izin vermemesi üzerine CHP'li heyet ile ekipler arasÄ±nda kÄ±sa süreli bir gerginlik yaÅŸandÄ±.

GERGÄ°NLÄ°K KISA SÜRDÜ

Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla heyete engel olmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken gerginlik kÄ±sa süre sonra sona erdi. GerginliÄŸin sona ermesinin ardÄ±ndan açÄ±klama yapan Ä°l baÅŸkanÄ± Canpolat, duruma tepki gösterdi.