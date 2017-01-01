Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 17:20

Gece kulÃ¼bÃ¼ne karanfil bÄ±rakmak isteyen CHP'li vekiller ile polis arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±


Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± CHP'li milletvekilleri gece kulÃ¼bÃ¼ne karanfil bÄ±rakmak isteyince polisler araya girdi.

Ortaköy'de saldÄ±rÄ± düzenlenen gece kulübünde polis ekiplerinin çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken CHP'li bir heyet olay yerine karanfil bÄ±rakmak istedi. CHP'li Gürsel Tekin, CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Cemal Canpolat, BeÅŸiktaÅŸ Belediye baÅŸkanÄ± Murat Hazinedar'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu CHP'li heyet olay yerine gitmek istedi. Olay yerine karanfil bÄ±rakmak isteyen CHP'li heyete ekipler incelemelerin devam ettiÄŸi gerekçesiyle izin vermedi. Polisin izin vermemesi üzerine CHP'li heyet ile ekipler arasÄ±nda kÄ±sa süreli bir gerginlik yaÅŸandÄ±.

GERGÄ°NLÄ°K KISA SÜRDÜ

Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla heyete engel olmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken gerginlik kÄ±sa süre sonra sona erdi. GerginliÄŸin sona ermesinin ardÄ±ndan açÄ±klama yapan Ä°l baÅŸkanÄ± Canpolat, duruma tepki gösterdi.

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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.