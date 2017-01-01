Reina'daki silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Hatice KarcÄ±lar hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan Reina'da gerÃ§ekleÅŸen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Hatice KarcÄ±lar da hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ortaköy'deki gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden özel güvenlik görevlisi Hatice KarcÄ±lar'Ä±n cenazesi ailesi tarafÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu'ndan alÄ±ndÄ±. Ortaköy'de gece kulübünde yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da özel güvenlik görevlisi Hatice KarcÄ±lar da hayatÄ±nÄ± kaybetti. KarcÄ±lar'Ä±n cenazesi, ailesi ve yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu'ndan alÄ±narak Erdek'e götürüldü.

ÅžEHÄ°TLER TEPESÄ° PAYLAÅžIMI DÄ°KKAT ÇEKTÄ°

Hatice KarcÄ±lar'Ä±n kÄ±sa süre önce BeÅŸiktaÅŸ Åžehitler Tepesi'nde yaÅŸanan bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± sosyal medya hesabÄ±nda, "Severek geldiÄŸim, görmek için göreve gelmek için can attÄ±ÄŸÄ±m yerdin. ArtÄ±k her gördüÄŸümde acÄ± vereceksin" notunu paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüldü.