Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/01/2017 17:29

Reina'daki silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Hatice KarcÄ±lar hayatÄ±nÄ± kaybetti


Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan Reina'da gerÃ§ekleÅŸen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Hatice KarcÄ±lar da hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ortaköy'deki gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden özel güvenlik görevlisi Hatice KarcÄ±lar'Ä±n cenazesi ailesi tarafÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu'ndan alÄ±ndÄ±. Ortaköy'de gece kulübünde yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da özel güvenlik görevlisi Hatice KarcÄ±lar da hayatÄ±nÄ± kaybetti. KarcÄ±lar'Ä±n cenazesi, ailesi ve yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu'ndan alÄ±narak Erdek'e götürüldü.

ÅžEHÄ°TLER TEPESÄ° PAYLAÅžIMI DÄ°KKAT ÇEKTÄ°

Hatice KarcÄ±lar'Ä±n kÄ±sa süre önce BeÅŸiktaÅŸ Åžehitler Tepesi'nde yaÅŸanan bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± sosyal medya hesabÄ±nda, "Severek geldiÄŸim, görmek için göreve gelmek için can attÄ±ÄŸÄ±m yerdin. ArtÄ±k her gördüÄŸümde acÄ± vereceksin" notunu paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüldü.

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DiyarbakÄ±r'da terÃ¶ristler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na roketatarla saldÄ±rdÄ±

TerÃ¶ristler DiyarbakÄ±r Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rdÄ±. Polislerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.


Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaÅŸanan dehÅŸet dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Reina'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Emrah Altun, saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde Noel baba kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil insanlÄ±ktÄ±r

Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.