Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin'den TÃ¼rkÃ§e taziye mesajÄ±

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin TÃ¼rk halkÄ± iÃ§in TÃ¼rkÃ§e taziye mesajÄ± gÃ¶ndererek, "Kalplerimiz, TÃ¼rk halkÄ±yla birliktedir. Bu saldÄ±rÄ± insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DualarÄ±mÄ±z, yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybedenlerle ve yaralÄ±larladÄ±r" dedi.

Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin, Ä°stanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Türkçe mesaj paylaÅŸarak, "Kalplerimiz, Türk halkÄ±yla birliktedir. Bu saldÄ±rÄ± insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

"KALPLERÄ°MÄ°Z TÜRK HALKIYLA BERABERDÄ°R"

Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Rivlin, Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±la ilgili sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter üzerinden Türkçe bir mesaj paylaÅŸtÄ±. Ortaköy'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu belirten Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Rivlin, "Kalplerimiz, Türk halkÄ±yla birliktedir. Bu saldÄ±rÄ± insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DualarÄ±mÄ±z, yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybedenlerle ve yaralÄ±larladÄ±r" dedi.

ARAP ASILLI Ä°SRAÄ°L VATANDAÅžI CAN VERDÄ°

Ä°srail basÄ±nÄ± Ä°stanbul'daki bir gece kulübüne yapÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden birinin 18 yaÅŸÄ±ndaki Arap asÄ±llÄ± Ä°srail vatandaÅŸÄ± Lian NasÄ±r olduÄŸunu duyurdu. Haaertz gazetesi Ä°srail'in Tira kentinde yaÅŸayan NasÄ±r'Ä±n yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± kutlamasÄ± için Ä°stanbul'a geldiÄŸini yazdÄ±. SaldÄ±rÄ±da baÅŸka bir Ä°srailli kadÄ±nÄ±n da yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.