TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± Seymen ailesini 22 yÄ±l sonra tekrar vurdu

DÃ¼n gece yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Trabzonlu Mustafa Sezgin Seymen de hayatÄ±nÄ± kaybetti. Seymen ailesi 1995 yÄ±lÄ±nda bir akrabasÄ±nÄ± daha terÃ¶rden kaybetmiÅŸti.

Ä°stanbul'da gece kulübüne düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Trabzonlu Mustafa Sezgin Seymen'in bir akrabasÄ±nÄ±n da 1995 yÄ±lÄ±nda teröristlerle girdiÄŸi çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olduÄŸu öÄŸrenildi.

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Ä°stanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in Trabzon'un Sürmene ilçesi doÄŸumlu olduÄŸu öÄŸrenildi. AcÄ±lÄ± haber ilçenin Seymenli Mahallesi'nde yaÅŸayan baba Sezgin ve anne Sahime Seymen'e sabahÄ±n erken saatlerinde verildi.

GEÇTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z AYLARDA NÄ°ÅžANLANMIÅžTI

32 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Sezgin Seymen'in geçtiÄŸimiz aylarda niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. YÄ±lbaÅŸÄ±nda eÄŸlenmek için gece kulübüne giden Seymen'in niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n da saldÄ±rÄ±da yaralandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Bugün saat 16.30 uçaÄŸÄ±yla Ä°stanbul'dan Trabzon'a getirilecek olan Seymen'in cenazesi, yarÄ±n memleketi Sürmene ilçesinde topraÄŸa verilecek.

AKRABASI 1995 ÅžEHÄ°T OLDU

Öte yandan, Seymen ailesini ikinci defa terör acÄ±sÄ± vurdu. 1995 yÄ±lÄ±nda Bingöl'ün Genç ilçesinde teröristlerle girdiÄŸi çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Jandarma Komando AsteÄŸmen Ali Ä°hsan Seymen'in (23) Mustafa Sezgin Seymen ile akraba olduklarÄ± öÄŸrenildi.